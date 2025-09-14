Actualités
Malick Fofana (OL) et Leonardo Balerdi (OM)
Malick Fofana (OL) et Leonardo Balerdi (OM) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

L’OL face à son défi offensif

  • par David Hernandez

    • Avec le seul Martin Satriano comme avant-centre de métier, l’OL navigue à vue sur le plan offensif. L’expérience sans vrai numéro 9 a été une réussite contre l’OM, mais peut-elle s’étirer dans la durée ?

    Tout va très vite dans le football. Ce n’est pas nouveau et l’été entre Rhône et Saône l’a rappelé. Il y a eu cette crainte de descendre réellement en Ligue 2 (ou pire), puis ce soulagement de rester dans l’élite, avec les contraintes qui vont avec. Fini les achats compulsifs et bonjour l’austérité financière avec l’obligation de se délester de quelques éléments importants. Si tout va vite en dehors des terrains, sur le pré, c’est également le cas et l’été a fait mal, notamment offensivement.

    Quand l’OL pouvait se payer le luxe d’aligner un quatuor Fofana - Almada - Cherki - Lacazette lors du premier semestre 2025 avec Mikautadze comme alternative, Paulo Fonseca doit aujourd’hui bricoler. L’ailier belge est l’ultime survivant et la tête de gondole offensive de cet exercice 2025-2026. Car oui, bien malgré lui, l’OL se retrouve désormais avec un seul avant-centre de métier avec Martin Satriano, débarqué dans les dernières heures du mercato.

    Les interrogations autour de Satriano

    Avec l’Uruguayen, les garanties sont loin d’être totales puisqu’il reste sur une saison blanche à Lens suite à une rupture du ligament croisé. Sera-t-il lancé à Rennes ce dimanche soir (20h45) pour une première avec l’OL ? La réponse semble négative après avoir manqué quelques séances durant la semaine à cause d’un "petit pépin". Néanmoins, le profil de Satriano devrait pousser la formation rhodanienne à s’ajuster par rapport à ce qu’elle pouvait faire la saison passée. Du haut de son mètre quatre-vingt-sept, le nouveau numéro 20 lyonnais a tout de la tour de contrôle. Un rôle de pivot plus que d’attaquant qui participe au jeu, comme pouvaient l’être Alexandre Lacazette ou Georges Mikautadze

    Décrit avant tout comme un joueur "fort dans la surface", Martin Satriano sait que les attentes sont grandes autour de lui, car il représente la seule cartouche à ce poste. De quoi lui mettre une pression négative, alors qu’il n’a jamais dépassé les quatre buts depuis son arrivée en Europe ? Peut-être bien, même si à l’OL, il y a eu des exemples montrant qu’un attaquant effacé statistiquement pouvait permettre l’éclosion d’un autre.

    Jouer sans neuf, une solution viable ?

    Reste à savoir qui sera ce second larbin à la vue des munitions limitées. Quoi qu’il en soit, cette question offensive ne semble pas perturber le staff lyonnais. Du moins en apparence. La réussite contre l’OM y est peut-être pour quelque chose. Face au départ en dernières minutes de Georges Mikautadze, Fonseca avait innové avec un système sans attaquant de pointe. Un jeu fait donc de permutations, de courses, déstabilisant ainsi la formation phocéenne. Ce système peut-il s’inscrire dans le temps ? Suivant l’adversaire, la réponse est oui. "Nous avons différentes possibilités, assure l'entraîneur de l'OL. La dynamique, la structure de l'équipe permettent de jouer avec et sans attaquant. Et on ne peut pas oublier que l'équipe qui a gagné la C1 et la L1 a joué toute la saison sans avant-centre."

    La force de frappe lyonnaise n’est pas celle du PSG ni même celle de l’Espagne, devenue championne d’Europe en 2012 avec Cesc Fàbregas dans un rôle de faux numéro 9. Seulement, les différents profils dans l’équipe avec Adam Karabec, Pavel Sulc ou encore Rachid Ghezzal peuvent rendre cette stratégie intéressante. Même si tout ne tient qu’à un fil. Mais à l’OL, on en a désormais l’habitude.

    à lire également
    Rennes - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Rennes - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 08:00
    Malick Fofana (OL) et Leonardo Balerdi (OM)
    L’OL face à son défi offensif 07:30
    Rachid Ghezzal à l'entraînement de l'OL
    Rennes - OL : première convocation pour Ghezzal et Satriano 13/09/25
    Anthony Martial, nouvel attaquant de Rayados Monterrey
    Mercato : Anthony Martial (ex-OL) signe au Mexique 13/09/25
    Martin Satriano avec Lens
    Avec Satriano, l’OL a misé sur "un profil différent de Mikautadze" 13/09/25
    Tanner Tessmann lors de FCSB - OL en Ligue Europa
    OL - Ligue Europa : un point de nouveauté sur les listes 13/09/25
    La joie des joueurs de l'OL face à Metz.
    L’OL veut "surfer cet état d’esprit collectif" à Rennes 13/09/25
    Islam Slimani, nouveau joueur de Cluj
    Mercato : Slimani (ex-OL) s'engage avec le CFR Cluj, en Roumanie 13/09/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    La joie de Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico lors d'OL - Reims
    OL : un seul Lyonnais dans le top 20 des notes de Ligue 1 sur FC26 13/09/25
    Rachid Ghezzal
    OL : Ghezzal "va apporter un plus dans le dernier geste" 13/09/25
    Karl Toko-Ekambi
    Mercato : un troisième club en Arabie saoudite pour Toko-Ekambi (ex-OL) 13/09/25
    La pelouse du Parc OL en Ligue 1
    OL - Ligue 1 : les clubs français au soutien de la nouvelle campagne de la LFP 13/09/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Week-end totalement off pour l’OL Lyonnes 13/09/25
    Samuel Umtiti lors de Naples - Lecce
    L’heure de la retraite pour Umtiti (ex-OL) ? 13/09/25
    Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Fonseca voit en partie le bout du tunnel à Rennes 13/09/25
    Cris ancien entraîneur de Châteauroux
    Cris : "Je vois un OL qui a faim et ne triche pas" 13/09/25
    Le parcage des supporters de l'OL à Lens
    Rennes - OL : près d'un millier de Lyonnais au Roazhon Park 13/09/25
    Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
    Face à Rennes, l'OL pourrait égaler un record de 1981 12/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut