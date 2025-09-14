Actualités
Georges Mikautadze lors d’OL – Rennes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Rennes - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

  • par Antoine Lio

    • Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant l'affiche entre Rennes et l'OL.

    Avant-match

    Et si l'OL enchainait une quatrième victoire à la suite face à Rennes ? Pour l'heure, Paulo Fonseca a progressivement retrouvé son groupe à l'entraînement, après la première trêve internationale de la saison. Avec une incertitude qui plus est. Celle de Moussa Niakhaté. Touché au genou avec la sélection du Sénégal, il a été contraint de quitter le rassemblement même s'il s'est entraîné ce vendredi avec l'effectif. Dernièrement, l'OL a bouclé l'arrivée de Rachid Ghezzal, enfant du club formé à l'Académie, présent aussi à l'entraînement. Une arme offensive de plus dans l'effectif mais qui a encore besoin de trouver du rythme.

    Du côté de la Bretagne, la liste infirmerie était plus importante jusqu'à ce vendredi. Blessés durant le rassemblement Espoirs avec Gérald Baticle, Jérémy Jacquet (mollet), Djaoui Cissé (pied) et Kader Meïté (cuisse) étaient finalement bien présents à l'entraînement avec un groupe au complet. Rappelons toutefois l'absence de Mahdi Camara qui avait écopé de deux matchs de suspension après son expulsion lors de la deuxième journée du championnat face à Lorient. En Bretagne, les hommes d'Habib Beye cherchent à gagner en confiance et à le faire dès ce dimanche à la maison après des débuts difficiles en Ligue 1 (9ᵉ, 4 pts).

    Pour affronter Rennes, Paulo Fonseca a choisi de miser sur un groupe de 21 joueurs sans réelles surprises. Tout le monde était disponible et le Portugais a donc choisi de convier Martin Satriano et Rachid Ghezzal à leur premier déplacement comme joueurs de l'OL. Reste à savoir comment va s'articuler l'animation offensive rhodanienne, après avoir évolué sans numéro 9 contre l'OM avant la trêve.

    À quelle heure se joue Rennes - OL ?

    Rudy Buquet sera au sifflet de cette quatrième journée de Ligue 1 entre Rennes et l'OL. Il donnera le coup d'envoi de cette rencontre à 20 h 45 au Roazhon Park. 1250 supporters lyonnais seront d'ailleurs du voyage afin d'encourager leur équipe.

    Sur quelle chaîne voir Rennes - OL ?

    La nouvelle plateforme française Ligue 1 + s'assurera de la couverture du quatrième match lyonnais. Xavier Domergue et Benoit Cheyoru seront aux commentaires et seront accompagnés de Marina Lozano et Guillaume Hoarau en bord pelouse.

