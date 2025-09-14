Tolisso, Abner, Merah... parole à la continuité pour l'OL à Rennes ?

Actualités
    • Malgré le renfort de Martin Satriano, Paulo Fonseca pourrait ne pas tout chambouler ce dimanche soir à Rennes. L’entraîneur de l’OL devrait repartir avec le même onze que face à l’OM il y a deux semaines.

    On doit toujours qu’on ne change pas une équipe qui gagne. Paulo Fonseca va-t-il s’appuyer sur cette maxime pour le déplacement à Rennes ce dimanche soir (20h45) ? En plus d’avoir été convaincu par ce qu’il a vu contre l’OM, le Portugais est aussi confronté à des choix limités, notamment sur le poste d’avant-centre. Depuis la victoire au Parc OL il y a quinze jours, Martin Satriano a certes rejoint les rangs rhodaniens et s’impose comme l’unique solution. Seulement, l’interrogation physique est clairement là pour l’Uruguayen qui a fait une saison blanche l’an passé et qui a connu un pépin physique durant la semaine. Trop tôt donc pour le lancer dans le grand bain dès ce dimanche au Roazhon Park ? Ce serait bien la tendance des dernières heures, avec une volonté de faire confiance à ceux qui ont pris le meilleur sur l’OM fin août.

    Abner plus que Tagliafico ?

    Qui dit continuité, dit donc nouvelle expérience en attaque pour Corentin Tolisso. Le capitaine de l’OL avait confié que le rôle avait été "ingrat" face à l’OM, mais dans ce système hybride, il doit permettre de déstabiliser le bloc défensif adverse avec ses décrochages. De quoi permettre à la fusée Fofana de s’engouffrer dans les espaces laissés libres et à Adam Karabec de rentrer intérieur. Avec ce système sans numéro 9, Khalis Merah devrait ainsi connaitre une deuxième titularisation de suite avec un rôle de relayeur offensif, en soutien de Tolisso. Si Moussa Niakhaté devrait logiquement tenir sa place, l’interrogation portait sur le nom du latéral gauche. Paulo Fonseca assurait que les voyages de Nicolas Tagliafico durant la trêve n’étaient pas forcément quelque chose qu’il prenait en compte, mais le Portugais devrait malgré tout maintenir sa confiance à Abner, à son avantage depuis le début de la saison.

    La composition probable de l’OL : Descamps - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Tessmann, Morton, Merah - Karabec, Tolisso, Fofana

    5 commentaires
    1. Avatar
      Fabkidugone - dim 14 Sep 25 à 9 h 13

      je comprends pas ! tolisso en 9 ? bon ça va pour dépanner quand mikau s en va 3 jours avant

      mais la je comprends pas ! ça me saoule de plus comprendre
      Gomes il plante à chaque sélection
      molebe aussi
      ptg a t on d autres choix que de leur faire confiance..on va se faire manger ce soir

      Signaler
    2. Avatar
      Fabkidugone - dim 14 Sep 25 à 9 h 16

      manger au milieu et eux devant c est costaud ! grave...pfff ! y a encore 2 jours je me disais ! mais là pas de molebe pas de Gomez je comprends pas...satriano sur le banc...on ne vas pas exister c impossible embolo rongier SFofana blas le Paul mdr ça va fuser ...et nous on a coco en 9 mais mdr

      Signaler
    3. janot06
      janot06 - dim 14 Sep 25 à 9 h 28

      Très bien, notre tactique est clairement exposée dans l'article mais Beye fin stratège l'avait sûrement déjà analysée après le match contre Marseille.
      L'effet de surprise ne jouera plus et gageons que l'adversaire aura trouvé la parade.

      Signaler
    4. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - dim 14 Sep 25 à 9 h 38

      Je pense que Fonseca constate que l Uruguayen n’est pas encore prêt pour débuter comme titulaire. Peut-être qu’il entrera en cours de match ! Changer une équipe qui gagne c’est souvent improductif ! Quant à Molenbe et Rodriguez, mon dieu, que Fonseca est mauvais pour oser se passer de ces deux joueurs ? MDR….

      Signaler
    5. RBV
      RBV - dim 14 Sep 25 à 9 h 42

      Gomes Rodriguez a joué ya deux jours et revient de sélection, Fonseca le préserve, normal.
      Molebe n’est pas prêt physiquement après s’être blessé pendant la prepa…
      donc encore normal…
      faut arrêter de voir le mal partout.
      Après on est clairement juste en effectif…

      Signaler

    derniers commentaires
