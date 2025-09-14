Suspendu depuis la mi-mars suite à son agression sur l’arbitre d’OL - Brest, Paulo Fonseca va vivre son dernier match loin des vestiaires. Si la situation a pu être compliquée par moment, les joueurs ont aussi pris leurs responsabilités pour remplacer le coach.

Il ne reprendra pas totalement son costume d’entraîneur après le déplacement à Rennes ce dimanche (20h45), mais il se sentira quand même un peu plus coach que lors de ces sept derniers mois. Suspendu de banc pour neuf mois, Paulo Fonseca avait vu la commission de discipline lui infliger une interdiction de vestiaire jusqu’au 15 septembre minuit. Cette sanction va prendre fin dans moins de vingt-quatre heures, permettant ainsi au Portugais de pouvoir refaire ses causeries d’avant-match au Parc OL ou dans le vestiaire visiteur lors des déplacements. Un moindre mal qui devrait permettre de faciliter les ajustements, notamment à la pause.

Depuis le coup de sang de Fonseca sur Benoit Millot le 2 mars dernier lors d’OL - Brest, la formation rhodanienne a disputé 13 matchs. L’absence a eu un impact limité puisque l’OL s’en est sorti avec neuf victoires et quatre défaites avant ce déplacement à Rennes. "J'ai parlé avec le staff, avec le capitaine. Car c'est important, dans le vestiaire, à ce moment-là, avant le match, d'avoir une position active à ce moment-là. Parler, parler beaucoup, donner confiance aux joueurs. Je dois dire que ce groupe, ce ne sont pas seulement les joueurs. Avec le staff, ils ont fait un grand travail. Parce que ce n'est pas facile de gérer cette situation."

"Les cadres ont dû dire des mots forts"

Sans Paulo Fonseca, il a donc fallu improviser. Si Jorge Maciel et Paulo Ferreira ont été les relais privilégiés du coach, les joueurs ont aussi dû se forcer à endosser encore un peu plus ce rôle de leader. Les différents insides fournis par OLPlay que ce soit en fin de saison dernière ou ces premiers matchs de 2025-2026, ont fait émerger des leaders vocaux comme Moussa Niakhaté.

Dans le négatif de cette lourde sanction, l’OL y a-t-il trouvé du positif avec un groupe renforcé ? Peut-être bien. "Nous avons dû nous adapter, prendre plus de responsabilités dans le vestiaire. Les cadres ont dû parler davantage et ont su afficher du caractère, dire des mots forts pour emmener toute l'équipe comme l'entraîneur aurait dû le faire s'il avait été là, a avoué Rémy Descamps en conférence de presse. Ça a pu nous permettre d'avoir plus de prise d'initiative durant les matches et de renforcer le groupe".

Si la situation a été plutôt bien gérée entre Rhône et Saône, personne ne crachera sur le presque retour à la normale vendredi prochain face à Angers.