Actualités
Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL : des joueurs plus responsabilisés avec la suspension de Fonseca ?

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Suspendu depuis la mi-mars suite à son agression sur l’arbitre d’OL - Brest, Paulo Fonseca va vivre son dernier match loin des vestiaires. Si la situation a pu être compliquée par moment, les joueurs ont aussi pris leurs responsabilités pour remplacer le coach.

    Il ne reprendra pas totalement son costume d’entraîneur après le déplacement à Rennes ce dimanche (20h45), mais il se sentira quand même un peu plus coach que lors de ces sept derniers mois. Suspendu de banc pour neuf mois, Paulo Fonseca avait vu la commission de discipline lui infliger une interdiction de vestiaire jusqu’au 15 septembre minuit. Cette sanction va prendre fin dans moins de vingt-quatre heures, permettant ainsi au Portugais de pouvoir refaire ses causeries d’avant-match au Parc OL ou dans le vestiaire visiteur lors des déplacements. Un moindre mal qui devrait permettre de faciliter les ajustements, notamment à la pause.

    Depuis le coup de sang de Fonseca sur Benoit Millot le 2 mars dernier lors d’OL - Brest, la formation rhodanienne a disputé 13 matchs. L’absence a eu un impact limité puisque l’OL s’en est sorti avec neuf victoires et quatre défaites avant ce déplacement à Rennes. "J'ai parlé avec le staff, avec le capitaine. Car c'est important, dans le vestiaire, à ce moment-là, avant le match, d'avoir une position active à ce moment-là. Parler, parler beaucoup, donner confiance aux joueurs. Je dois dire que ce groupe, ce ne sont pas seulement les joueurs. Avec le staff, ils ont fait un grand travail. Parce que ce n'est pas facile de gérer cette situation."

    "Les cadres ont dû dire des mots forts"

    Sans Paulo Fonseca, il a donc fallu improviser. Si Jorge Maciel et Paulo Ferreira ont été les relais privilégiés du coach, les joueurs ont aussi dû se forcer à endosser encore un peu plus ce rôle de leader. Les différents insides fournis par OLPlay que ce soit en fin de saison dernière ou ces premiers matchs de 2025-2026, ont fait émerger des leaders vocaux comme Moussa Niakhaté.

    Dans le négatif de cette lourde sanction, l’OL y a-t-il trouvé du positif avec un groupe renforcé ? Peut-être bien. "Nous avons dû nous adapter, prendre plus de responsabilités dans le vestiaire. Les cadres ont dû parler davantage et ont su afficher du caractère, dire des mots forts pour emmener toute l'équipe comme l'entraîneur aurait dû le faire s'il avait été là, a avoué Rémy Descamps en conférence de presse. Ça a pu nous permettre d'avoir plus de prise d'initiative durant les matches et de renforcer le groupe".

    Si la situation a été plutôt bien gérée entre Rhône et Saône, personne ne crachera sur le presque retour à la normale vendredi prochain face à Angers.

    à lire également
    Corentin Tolisso (OL) devant Angel Gomes (OM)
    Tolisso, Abner, Merah... parole à la continuité pour l'OL à Rennes ?
    1 commentaire
    1. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - dim 14 Sep 25 à 9 h 45

      C’est possible ! Cependant sous estimer l’impact et la valeur de l’adjoint de Fonseca c’est un peu insultant pour lui. Lors de ces interviews je l’ai trouvé compétent et bon analyste ! Les leaders comme Coco et ses collègues cités dans l’article ont toujours été, par leur tempérament, influents sur le reste de l’équipe. Par contre la solidarité et la cohésion de l’équipe a certainement été renforcée.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL : des joueurs plus responsabilisés avec la suspension de Fonseca ? 09:30
    Corentin Tolisso (OL) devant Angel Gomes (OM)
    Tolisso, Abner, Merah... parole à la continuité pour l'OL à Rennes ? 08:45
    Rennes - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 08:00
    Malick Fofana (OL) et Leonardo Balerdi (OM)
    L’OL face à son défi offensif 07:30
    Rachid Ghezzal à l'entraînement de l'OL
    Rennes - OL : première convocation pour Ghezzal et Satriano 13/09/25
    Anthony Martial, nouvel attaquant de Rayados Monterrey
    Mercato : Anthony Martial (ex-OL) signe au Mexique 13/09/25
    Martin Satriano avec Lens
    Avec Satriano, l’OL a misé sur "un profil différent de Mikautadze" 13/09/25
    Tanner Tessmann lors de FCSB - OL en Ligue Europa
    OL - Ligue Europa : un point de nouveauté sur les listes 13/09/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    La joie des joueurs de l'OL face à Metz.
    L’OL veut "surfer cet état d’esprit collectif" à Rennes 13/09/25
    Islam Slimani, nouveau joueur de Cluj
    Mercato : Slimani (ex-OL) s'engage avec le CFR Cluj, en Roumanie 13/09/25
    La joie de Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico lors d'OL - Reims
    OL : un seul Lyonnais dans le top 20 des notes de Ligue 1 sur FC26 13/09/25
    Rachid Ghezzal
    OL : Ghezzal "va apporter un plus dans le dernier geste" 13/09/25
    Karl Toko-Ekambi
    Mercato : un troisième club en Arabie saoudite pour Toko-Ekambi (ex-OL) 13/09/25
    La pelouse du Parc OL en Ligue 1
    OL - Ligue 1 : les clubs français au soutien de la nouvelle campagne de la LFP 13/09/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Week-end totalement off pour l’OL Lyonnes 13/09/25
    Samuel Umtiti lors de Naples - Lecce
    L’heure de la retraite pour Umtiti (ex-OL) ? 13/09/25
    Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Fonseca voit en partie le bout du tunnel à Rennes 13/09/25
    Cris ancien entraîneur de Châteauroux
    Cris : "Je vois un OL qui a faim et ne triche pas" 13/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut