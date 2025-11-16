Actualités
Les joueuses de l'OL Lyonnes
Les joueuses de l’OL Lyonnes (@UEFA)

OL Lyonnes : une défense qui demande encore quelques ajustements

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • À l'image du but encaissé face à Wolfsburg mardi (3-1), l'OL Lyonnes parvient rarement à rendre une copie totalement parfaite cette saison. Un aspect du jeu que l'équipe peut améliorer.

    Jonatan Giráldez et Selma Bacha ont pointé du doigt ce manque après la belle victoire face à Wolfsburg mardi dernier (3-1). Certes, l'OL Lyonnes remporte tous ses matchs jusqu'à présent. Son bilan est immaculé avec dix victoires en autant de sorties, toutes compétitions confondues. Mais au-delà d'avoir parfois la sensation d'un manque d'efficacité, c'est sur l'aspect défensif que les statistiques interrogent.

    "Le fait de ne pas faire de clean-sheet est frustrant. C'était leur seule chance de la rencontre, donc je ne suis pas content là-dessus", ruminait l'entraîneur espagnol après le succès du milieu de semaine. Il faut dire que sur les dix affiches du début de saison, seuls Saint-Etienne (0-2), le Paris FC (1-0) et St. Pölten (3-0) n'ont pas marqué face aux Lyonnaises.

    2e "pire" total depuis la création du club

    "Seulement" trois duels sans voir le ballon au fond de ses filets, c'est peu pour cette formation rhodanienne. À ce stade de la saison, c'est son plus faible total depuis ses premiers pas en 2004-2005 (deux), soit plus de vingt ans, d'après Canal +. Et les joueuses en ont conscience. "C'est rageant de prendre ce but en fin de partie, surtout que juste avant, on se dit qu'on doit faire un clean-sheet, rembobinait Selma Bacha. Mais ce n'est pas grave, bien qu'on soit des compétitrices et que ça ne nous fasse pas plaisir."

    Cet aspect de jeu devra être corrigé, même si pour l'instant, la puissance offensive de l'OL Lyonnes lui permet de passer les obstacles sans vraiment trembler. Mais cette capacité à ne pas laisser l'adversaire piquer à la moindre occasion sera primordial lorsque viendra le printemps et les confrontations qui comptent vraiment.

    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 16 Nov 25 à 15 h 41

      Tarciane est le maillon faible de la défense.

      Signaler

