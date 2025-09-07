Toujours favori, l'OL Lyonnes vise un 19e titre national en 2026. Top départ ce dimanche, avec la réception de l'OM, et beaucoup de nouveautés à découvrir.

En quatre mois, beaucoup de choses ont changé à Décines. Exit John Textor, Michele Kang est la nouvelle garante de l'institution. Elle a non seulement cette casquette chez les garçons, mais aussi chez les filles, ce qui était son unique objectif en rachetant la section féminine en 2023. Deux ans plus tard, le navire OL Lyonnes (nous avons eu le temps de nous y faire) entame la saison de la transformation.

Cela doit l'amener vers plus d'indépendance, même si pour l'instant, l'équipe disputera toutes ses rencontres au Parc OL. Ce qui est une bonne chose, car elle bénéficiera de meilleures infrastructures. Elle pourra également recevoir un public plus nombreux. L'histoire commence ce dimanche (17h30), avec la venue de l'OM, un promu ambitieux mais soumis à des remous en interne.

Le club étrenne sa nouvelle appellation

Changement de nom, de logo, mais aussi sur le terrain, avec un nouveau staff incarné par Jonatan Giráldez. L'Espagnol vivra sa première rencontre officielle avec les Fenottes, et au vu de son palmarès et de sa réputation, les observateurs en attendent beaucoup. Pour lui permettre de mettre en place ses idées, les dirigeants ont procédé à de nombreuses modifications dans l'effectif.

C'est une page qui se tourne, avec les départs d'Eugénie Le Sommer, Amel Majri ou encore Dzsenifer Marozsán. Pour le compenser, le club s'est activé avec huit arrivées, dont celles de Jule Brand, Marie-Antoinette Katoto, Ingrid Engen, Lily Yohannes, Korbin Shrader et Ashley Lawrence.

Un groupe étoffé et qualitatif

De beau monde, un groupe très étoffé pour rivaliser sur tous les tableaux, ça, ça ne varie pas énormément. Mais avec 28 éléments susceptibles de jouer, il y aura des choix à faire. Dès ce week-end, on voit que, pour une raison ou une autre, dix joueuses - dont Alice Sombath, Tarciane, Damaris Eggurola, Melchie Dumornay et Tabitha Chawinga - ne seront pas sur la feuille de match.

Cela donne des possibilités presque infinies à Giráldez, qui aura le luxe de ménager les temps de jeu en Première Ligue. Car oui, l'OL Lyonnes reste l'immense favori à sa succession, et tout autre résultat qu'un 19e sacre serait un échec. A priori, le reste de la concurrence est encore loin derrière. Ce qui anime ces compétitrices, ce sera également de renouer avec la Coupe de France, de glaner la première Coupe LFFP et surtout, de soulever la Ligue des champions. Commencement des hostilités à 17h30 ce 7 septembre.