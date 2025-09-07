Les chiffres de Rachid Ghezzal à l'OL

Déjà passé par l'OL entre 2004 et 2017, Rachid Ghezzal revient dans son club formateur. Retour en chiffres sur sa première "vie" lyonnaise.

Huit ans après un départ avec pertes et fracas, Rachid Ghezzal est de retour. Vendredi, l'Olympique lyonnais a officialisé la venue, libre, de l'ailier droit. À 33 ans, il revient avec un double projet, à la fois sportif et pour son après carrière. Reste à observer ce qu'il peut encore amener au groupe en fonction du temps de jeu que lui donnera Paulo Fonseca.

Des débuts professionnels à 20 ans

En attendant, nous pouvons nous plonger dans le premier passage de l'international algérien à l'OL. Arrivé au club à l'âge de 12 ans, en 2004, il y fait toutes ses classes. L'attaquant fait ses débuts chez les professionnels le 4 octobre 2012, à 20 ans, lors d'une rencontre de Ligue Europa face à l'Hapoël Kiryat Shmona gagnée 4 à 3 par les Rhodaniens.

Après cette première apparition, il jouera 118 autres matchs, pour un total de 14 réalisations et 20 passes décisives. Sa meilleure période restera la 2015-2016, lorsqu'il inscrit 10 buts et délivre 9 offrandes pour ses partenaires. Il atteindra à deux reprises les 38 parties jouées, en 2015-2016 et en 2016-2017.

Une saison blanche en 2013-2014

On se souvient également qu'il a vécu une saison blanche à 21 ans, notamment à cause d'une blessure au dos. Elle le privera de l'exercice 2013-2014. Il n'a pas remporté de trophée avec l'Olympique lyonnais, mais parmi les moments marquants, figure ce duel face à l'Ajax d'Amsterdam en C3. En mai 2017, il signe une passe décisive lors de la confrontation retour remportée 3-1 par les Rhodaniens, un succès insuffisant pour accéder à la finale.

On peut aussi noter qu'il a marqué un but lors de la première affiche de l'histoire du Parc OL, contre Troyes en 2016 (4-1). Une demi-saison 2015-2016 qui restera comme son passage le plus prolifique dans l'équipe, aux côtés notamment de Maxwel Cornet et d'Alexandre Lacazette.