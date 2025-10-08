Actualités
Tyler Morton lors d'OL - Toulouse
Tyler Morton lors d’OL – Toulouse (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Ligue 1 : l’OL n’avait plus été aussi bien classé après 7 journées depuis 7 ans

  • par Gwendal Chabas

    • La défaite contre Toulouse fait certes mal sur le plan comptable, mais l’OL a réussi son début de saison. Il ne s’était pas retrouvé aussi bien classé après 7 journées depuis 2018-2019.

    On ne peut pas l’affirmer, mais la trêve internationale d’octobre semble plutôt bien tomber pour l’OL. Assurément bien lancé dans sa saison, il vient de subir un semblant de coup d’arrêt dimanche avec le revers 2-1 à domicile contre Toulouse dans les dernières secondes. Sur la partie, outre les premières minutes et le but collectivement sublime, l’équipe paraissait manquer de jus et d’idées.

    Cette défaite ne remet pas tout en cause, l’Olympique lyonnais ayant globalement réalisé un bon début d’exercice 2025-2026, dépassant les attentes. En Ligue 1, il possède quinze points sur vingt-et-un possibles. Son meilleur total à ce stade de la compétition depuis 2009-2010 (dix-sept). 

    Deuxième en 2018, mais avec moins de points

    Actuellement quatrième du championnat, il n’a qu’une longueur de retard sur le PSG, et est à égalité avec Marseille (deuxième) et Strasbourg (troisième). Il n’avait plus occupé cette place après sept journées depuis la campagne 2018-2019, soit sept ans. Les Rhodaniens étaient alors seconds, derrière Paris, mais avec treize unités au compteur. 

    Si l’on ajoute à ce bilan les deux succès en Ligue Europa en deux sorties, on note que Paolo Fonseca et ses joueurs font jusqu’ici du bon boulot. Attention néanmoins au relâchement coupable aperçu en fin de match contre le Téfécé, qui pourrait réduire le travail accompli jusque-là.

    à lire également
    Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
    Ligue 1 - Discipline : où en sont les joueurs de l’OL ?

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
    Ligue 1 - Discipline : où en sont les joueurs de l’OL ? 17:35
    Tyler Morton lors d'OL - Toulouse
    Ligue 1 : l’OL n’avait plus été aussi bien classé après 7 journées depuis 7 ans 16:50
    Logo de la Fédération Française de football
    OL Lyonnes : des Fenottes convoquées avec la France U17 16:00
    PSG - OL
    Ligue 1 - Ligue Europa : 7 matchs en 23 jours, le calendrier dantesque qui attend l’OL à la reprise 15:10
    Clinton Mata, défenseur de l'OL
    OL : Clinton Mata, premier international en action 14:20
    Franck Haise, ancien entraîneur du RC Lens, aujourd'hui à Nice
    Un Nice en délicatesse attend l'OL après la trêve 13:30
    Justin Bengui, gardien de l'OL, avec la France
    OL : prêté à Molenbeek, Justin Bengui attaque les 8es de finale du Mondial U20 12:40
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    Ligue 1 : l'OL, dernière équipe sans penalty 11:50
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Des supporters devant le Parc OL
    OL : la majorité des supporters vont au stade via les transports en commun 11:00
    Malick Fofana face à Utrecht
    Ce qu'a gagné l'OL avec ses deux victoires en Ligue Europa 10:10
    Nicolas de Tavernost, patron de LFP Média, qui va lancer la chaîne 100% Ligue 1
    OL : Ligue 1+ augmentera le prix de l'abonnement si elle récupère le 9e match 09:25
    Liana Joseph à l'entraînement de l'OL
    OL Lyonnes : inquiétude pour Liana Joseph, touchée au genou gauche 08:40
    Ainsley Maitland-Niles, symbole d'un OL "trop facile" 08:00
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    OL : le programme international des Lyonnais 07:30
    Ingrid Engen félicite Melchie Dumornay, auteure d'un doublé lors d'Arsenal - OL
    Un doublé de Dumornay offre la victoire à l'OL Lyonnes à Arsenal (1-2) 07/10/25
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    Arsenal - OL Lyonnes : un trio Chawinga - Katoto - Diani devant 07/10/25
    Les joueurs de l'OL après la défaite contre Toulouse
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 6 octobre en podcast  07/10/25
    Ali Abdi, latéral de Nice
    Contre l’OL, Nice fera également sans Ali Abdi 07/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut