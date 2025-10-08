La défaite contre Toulouse fait certes mal sur le plan comptable, mais l’OL a réussi son début de saison. Il ne s’était pas retrouvé aussi bien classé après 7 journées depuis 2018-2019.

On ne peut pas l’affirmer, mais la trêve internationale d’octobre semble plutôt bien tomber pour l’OL. Assurément bien lancé dans sa saison, il vient de subir un semblant de coup d’arrêt dimanche avec le revers 2-1 à domicile contre Toulouse dans les dernières secondes. Sur la partie, outre les premières minutes et le but collectivement sublime, l’équipe paraissait manquer de jus et d’idées.

Cette défaite ne remet pas tout en cause, l’Olympique lyonnais ayant globalement réalisé un bon début d’exercice 2025-2026, dépassant les attentes. En Ligue 1, il possède quinze points sur vingt-et-un possibles. Son meilleur total à ce stade de la compétition depuis 2009-2010 (dix-sept).

Deuxième en 2018, mais avec moins de points

Actuellement quatrième du championnat, il n’a qu’une longueur de retard sur le PSG, et est à égalité avec Marseille (deuxième) et Strasbourg (troisième). Il n’avait plus occupé cette place après sept journées depuis la campagne 2018-2019, soit sept ans. Les Rhodaniens étaient alors seconds, derrière Paris, mais avec treize unités au compteur.

Si l’on ajoute à ce bilan les deux succès en Ligue Europa en deux sorties, on note que Paolo Fonseca et ses joueurs font jusqu’ici du bon boulot. Attention néanmoins au relâchement coupable aperçu en fin de match contre le Téfécé, qui pourrait réduire le travail accompli jusque-là.