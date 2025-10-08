Actualités
Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
Afonso Moreira lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

Ligue 1 - Discipline : où en sont les joueurs de l’OL ?

  • par Gwendal Chabas

    • Après sept journées, plusieurs joueurs de l’OL ont reçu deux avertissements. Mais un seul, Tyler Morton, est sous la menace d’une suspension en cas de carton jaune.

    Ce qu’il y a de plus frustrant durant une trêve internationale, c’est de ressasser pendant une dizaine de jours le résultat du week-end. Si celui-ci n’a pas été bon, vous êtes parti pour patienter deux semaines avant de retrouver votre équipe de cœur. C’est le cas pour les supporters lyonnais, qui ont vu leur club céder à la dernière minute contre Toulouse dimanche (1-2). Rageant, même s’il est temps d’avancer désormais pour les joueurs rhodaniens.

    Cette coupure nous donne aussi l’occasion de faire un point sur la discipline de l’OL. Jusqu’ici, le quatrième de Ligue 1 a écopé de quatorze cartons jaunes et d’un rouge pour Tyler Morton. L’Anglais, puni contre Angers (1-0), est toujours sous la menace d’un match de suspension, car la sentence prononcée comprenait du sursis. Il doit se tenir à carreau lors des prochaines parties pour ne pas le voir tomber. 

    Abner, Šulc et Moreira à deux cartons jaunes

    Pour les autres, rien à craindre actuellement. Avec le changement de règle, rappelons qu’il faut se voir infliger cinq avertissements avant d’être suspendu. Pour l’instant, Abner, bientôt sur le retour, Pavel Šulc et Afonso Moreira en compte deux. Moussa Niakhaté, Clinton Mata, Nicolas Tagliafico, Corentin Tolisso, Khalis Merah, Malick Fofana et Adam Karabec sont à une "biscotte". 

    Alors qu’arrive le déplacement à Nice le samedi 18 octobre, suivi d’un enchaînement assez intense de sept rencontres jusqu’au 9 novembre (23 jours), le staff lyonnais doit être heureux de pouvoir s’appuyer sur l’ensemble de son effectif, ou presque. Un moment charnière de la saison pour lequel il est recommandé de ne pas avoir de suspendu.

