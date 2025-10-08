Potentiellement un premier tournant dans la saison de l’OL. Entre la mi-octobre et début novembre, l’OL jouera 7 rencontres en 23 jours. Sollicité presque tous les trois jours, il terminera ce passage par un choc contre Paris.

Ces deux dernières semaines ont déjà été intenses pour les troupes de Paolo Fonseca. Avant la trêve internationale qui a débuté lundi, ils viennent d’enchaîner quatre parties en dix-sept jours. Un rythme assez soutenu, mais qui n’est pas comparable à celui qui attend l’OL après la coupure.

À compter du 18 octobre, et jusqu’au 9 novembre, l’Olympique lyonnais disputera sept matchs en vingt-trois jours. Un véritable marathon qui comprendra de la Ligue 1, évidemment, ainsi que deux affiches de Ligue Europa. Avec un effectif dont on peut parfois douter de la profondeur, malgré un très bon début de saison, cela ressemble à un tournant pour les Rhodaniens.

Trois déplacements de suite

Le calendrier commencera par un déplacement à Nice (18/10), avant de retrouver la coupe d’Europe à domicile face à Bâle (23/10). Et le dimanche suivant, les coéquipiers de Corentin Tolisso recevront un concurrent direct, Strasbourg (26/10). Des duels clés, surtout en championnat, pour la suite de l’exercice 2025-2026.

Et ce n’est pas terminé, puisqu’un voyage sur le terrain du Paris FC se profile en milieu de semaine le mercredi 29 octobre. Les Lyonnais auront même trois sorties de rang hors de leurs bases, car il faudra se rendre à Brest (02/11) puis à Séville pour y défier le Real Betis (06/11). Pour conclure cette parenthèse, difficile d’occulter la réception du PSG (09/11) qui interviendra juste avant la dernière trêve de l’année. Au terme de ce passage, nous saurons vraisemblablement ce que peut ambitionner l’OL.