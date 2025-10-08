OL : Clinton Mata, premier international en action

Ce mercredi à 15 heures, l’Angola de Clinton Mata joue le premier de ses deux derniers matchs qualificatifs pour le Mondial 2026. Duel à venir face à l’Eswatini pour le défenseur de l’OL

Il reste deux rencontres, mais peu d’espoir pour l’Angola de Clinton Mata d’accéder à la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Aujourd’hui quatrième d’une poule de six, l’équipe désormais dirigée par le Français Patrice Beaumelle a presque dit mathématiquement adieu à sa chance de voir le Mondial.

Car rappelons qu’il faut terminer à la première place pour une qualification directe, ou à la deuxième et espérer être parmi les meilleurs. Or, le Cap-Vert a déjà neuf longueurs d’avance sur les Angolais. Et le second, le Cameroun, possède cinq points de plus. Sachant que les Camerounais ne figurent pas dans le contingent des deuxièmes les plus performants actuellement.

Préparer le CAN en décembre

Il sera donc difficile, voire impossible, pour les partenaires du défenseur lyonnais de rattraper ce retard. Mais en vue de la Coupe d’Afrique des nations en décembre, à laquelle ils participeront, il est important de bien travailler sur ce mois d’octobre. Alors cette affiche de mercredi (15 heures) contre l’Eswatini est un premier point de repère.

Place ensuite à une partie peut-être encore plus révélatrice à domicile contre le Cameroun. Une rencontre programmée le lundi 13 octobre à 18 heures. Les Palancas Negras concluront par ce grand rendez-vous les éliminatoires à la compétition mondiale.