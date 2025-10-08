Actualités
Les joueurs de l'OL vainqueurs à Lille
Les joueurs de l’OL vainqueurs à Lille (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Ligue 1 : l'OL hors du top 5 des équipes les plus chères

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Un chiffre qui s'explique par la saignée connue par l'OL cet été. Selon l'Observatoire du Football CIES, l'Olympique lyonnais ne compte pas parmi les formations les plus chères de Ligue 1.

    L'argent ne fait pas tout dans le football, mais disons qu'il peut aider. Sur ce sujet, l'OL ne fait plus partie des poids lourds du championnat, ce qu'a démontré le mercato estival, avec d'importantes économies, notamment salariales, réalisées. Ainsi, le club rhodanien disposerait à présent de la septième masse salariale de Ligue 1, après une diminution de moitié.

    Quant aux valeurs des joueurs, elles semblent pareillement en baisse. L'Observatoire du football CIES s'est penché sur cette question dans sa dernière lettre hebdomadaire. En France, et sans surprise, c'est le Paris-Saint-Germain qui dispose de l'effectif le plus cher (1,44 milliard d'euros, 5e dans le monde).

    Grosse différence entre le CIES et Transfermarkt

    Le reste de la meute est très loin derrière. Monaco est deuxième (470 millions d'euros). L'ASM est suivie par Strasbourg (335 M€), Lille (297 M€) et Marseille (280 M€). Une estimation qui paraît assez surprenante pour l'OM, que Transfermarkt évalue à 394 M€.

    Pour l'Olympique lyonnais, on tournerait autour des 161,6 M€, ce qui le classerait 8e. Mais d'après le CIES, le groupe de Paolo Fonseca vaudrait 248 M€, le 6e plus haut total dans l'Hexagone. À voir si l'OL sera capable de "surperformer", par rapport à ces chiffres et ces appréciations.

    Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
    Ligue 1 - Discipline : où en sont les joueurs de l’OL ?
    2 commentaires
    1. Avatar
      Carlitobrigante - mer 8 Oct 25 à 18 h 42

      Ce classement est faux

      Signaler
    2. cavegone
      cavegone - mer 8 Oct 25 à 18 h 53

      Faux ou totalement subjectif.
      Akliouche par exemple, le prix estimé de 45M€ c’est n’importe quoi.
      Malick Fofana c’est 30M€, je ne vois rien qui justifie 15 d’écart.

      A vue de nez on a un effectif moins équilibré mais d’une valeur sensiblement proche de Nice.
      Strasbourg, Rennes, Lens, OM, Lille, ASM et QSG sont au-dessus pour moi car on a aucun banc.

      Cela évoluera peut-être quand on aura Nuamah et Mangala opérationnels.

      Signaler

