Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
Alejandro Gomes Rodriguez lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

OL : Fonseca explique sa gestion de Barišić et Gomes Rodríguez

  par Gwendal Chabas

    • Ces deux noms reviennent régulièrement chez les supporters, qui attentent de voir à l'œuvre Téo Barišić et Alejandro Gomes Rodríguez. Paulo Fonseca a évoqué la situation de ces jeunes joueurs.

    Khalis Merah et Mathys De Carvalho. Sur les neuf premières sorties de la saison, les supporters de l'OL ont pu découvrir deux éléments venus de l'Académie rhodanienne. Et d'autres patientent en attendant leur tour. Contrairement à leurs camarades, Téo Barišić et Alejandro Gomes Rodríguez se contentent du banc de touche et de quelques apparitions en réserve.

    Il est évidemment difficile de faire de la place à plusieurs jeunes en même temps. Surtout lorsque devant eux, les cadres assurent. C'est ce qu'a expliqué Paulo Fonseca pour l'international Espoirs croate. "Nous devons choisir le bon moment pour les faire jouer, a insisté le Portugais. Pour Téo, on a Moussa (Niakhaté) et Clinton (Mata) qui font un très bon début de saison. Il y a aussi Ruben (Kluivert), c'est difficile de lui faire une place en ce moment, mais peut-être que dans le futur, il aura une opportunité. La principale raison, ce sont les autres joueurs."

    Fonseca "ne doute pas" que Gomes Rodríguez jouera

    Les circonstances jouent aussi dans les choix de lancer ou non un footballeur, encore plus s'il a 17 ans. "Concernant Alejandro, c'est plutôt la physionomie du match. Il travaille bien, mais selon les scénarios, on a besoin d'avoir un profil différent, comme face à Salzburg (2-0). J'ai fait entrer un attaquant (Enzo Molebe) avec d'autres caractéristiques pour avoir de la profondeur, a justifié Fonseca. Je n'ai aucun doute qu'il jouera."

    Avec l'enchaînement à venir - 7 parties en 23 jours - il est en effet possible que l'Anglais, devenu international U20 à la trêve, ait sa chance. Pour son compère Barišic, c'est plus incertain. Il est hors du groupe pour le voyage à Nice ce samedi (17 heures), et voit arriver dans un secteur similaire le Néerlandais Hans Hateboer.

