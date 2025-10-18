Nice - OL : une interrogation pour Tanner Tessmann ?

L'OL affronte Nice ce samedi à 17 heures. Tanner Tessmann pourrait être préservé par Paulo Fonseca. Ce qui bouleverserait le milieu de terrain.

Ils sont les derniers à être revenus de sélection et n'ont presque pas pu prendre part à la préparation de ce déplacement. Moussa Niakhaté, Nicolas Tagliafico et Tanner Tessmann ont retrouvé leurs coéquipiers vendredi, à la veille de défier Nice (match à 17 heures). Les deux derniers ont fait le voyage depuis les États-Unis après leurs rencontres dans la nuit de mardi à mercredi.

Mais le défenseur était en Floride, sur la côte est, avec six heures de décalage horaire, quand le milieu de terrain se trouvait dans le Colorado. Au centre du pays donc, avec huit heures de différence avec la France. Surtout, l'Argentin n'a pas participé à la dernière affiche, tandis que l'Américain a joué 30 minutes contre l'Australie.

Qui pour évoluer en numéro 10 ?

Selon L'Équipe, Tessmann pourrait être préservé face aux Niçois. Cela ferait descendre Corentin Tolisso, qui évoluerait aux côtés de Tyler Morton. En numéro 10, derrière Martin Satriano, il faudrait alors choisir entre Pavel Šulc et Khalis Merah, avec visiblement une tendance favorable au Tchèque.

Pour le reste du 11, Paulo Fonseca devrait s'appuyer sur ses titulaires habituels. Tagliafico garderait sa place à gauche de l'arrière-garde, malgré le retour tardif. Son potentiel remplaçant, Abner, revenant tout juste de blessure.

Le 11 probable de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Morton, Tolisso - Karabec, Šulc (ou Merah), Fofana - Satriano