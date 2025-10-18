Actualités
Tanguy Ndombele avec l'équipe de France
Tanguy Ndombele avec l’équipe de France (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Nice - OL : Dante et Tanguy Ndombele dans le groupe niçois

  • par Gwendal Chabas

    • Certes amoindri, notamment défensivement, Nice voit revenir dans le groupe Dante et Tanguy Ndombele. L'ancien Lyonnais n'a pas joué depuis février 2025.

    Cela suffira-t-il à Nice pour repartir de l'avant face à l'OL ? À 17 heures ce samedi, les Aiglons lancent l'opération remontée après un début de saison raté (deux succès en onze matchs). Pour cela, ils ne seront pas au complet, avec beaucoup d'absents, surtout défensivement. Mais parlons d'abord des éléments présents.

    Ainsi, Franck Haise peut au moins miser sur son capitaine, Dante. Il aura fortement besoin du Brésilien au vu des forfaits derrière. Mais l'ancien du Bayern Munich sera potentiellement en manque de rythme, lui qui n'est plus apparu en compétition depuis le 24 septembre.

    Premières minutes de la saison pour Ndombele ?

    Autre joueur apte, et c'est un peu une surprise, Tanguy Ndombele. Le milieu de terrain est convoqué, lui qui n'a plus joué chez les professionnels depuis février 2025, victime d'une pubalgie. L'ancien Rhodanien a repris par une partie amicale avec la réserve niçoise contre Saint-Etienne le week-end dernier. Il devrait démarrer sur le banc.

    En plus de ces deux hommes, les Azuréens miseront sur un autre ex-Lyonnais, Melvin Bard, ainsi que Morgan Sanson, Charles Vanhoutte, Sofiane Diop ou encore Mohamed-Ali Cho. Mais la liste des blessés reste longue avec les défenseurs AbdelmonemNdayishimiye, Moïse Bombito, l'attaquant Terem Moffi, sans compter Ali Abdi, suspendu.

