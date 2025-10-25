Actualités
Pierre Lees-Melou, milieu du Paris FC
Pierre Lees-Melou, milieu du Paris FC (AFP)

Le Paris FC heureux d’affronter des "équipes qui jouent" comme l’OL

  • par David Hernandez

    • Battu vendredi soir par le FC Nantes, le Paris FC regrettait l’attentisme nantais. De retour à Jean Bouin mercredi, le PFC se satisfait d’affronter un OL porté vers l’attaque.

    Avec une onzième place et dix points au compteur, le Paris FC vit un début de saison certainement à la hauteur de ses espérances. Le recrutement a certes été ambitieux durant le mercato estival, le club parisien découvre l’élite pour la première fois de son histoire. Il y a donc des réglages à faire malgré l’expérience de certains éléments comme Maxime Lopez ou Pierre Lees-Melou. Le milieu de terrain, pisté par l’OL cet été, ne voulait pas tirer la sonnette d’alarme après la défaite (1-2) à domicile contre le FC Nantes, vendredi soir. "Ça fait neuf matchs seulement cette saison, on va arrêter de parler d’inexpérience et d’apprentissage. C’est juste qu’il va falloir progresser au niveau concentration. Ce n’est pas quelque chose difficile à régler pour moi. Donc ça va le faire. Il faut rester positif."

    "Il faut regarder tout le monde dans les yeux"

    Les joueurs du Paris FC n’auront pas le temps de trop cogiter puisqu’un nouveau match les attend dès mercredi, encore une fois au stade Jean Bouin. Ce sera la réception du club lyonnais, pour une première en Ligue 1. Un adversaire de taille, mais qui correspondrait mieux aux attentes parisiennes. Quand le FC Nantes a joué le bloc compact pendant 45 minutes, Lees-Melou s’attend à un tout autre scénario face aux Lyonnais. "On va rencontrer des équipes qui jouent, c’est bien, c’est ce qu’il nous faut, conclut le milieu de terrain. De toute façon, il faut regarder tout le monde dans les yeux et continuer à jouer." En espérant que les Parisiens ne renient pas leur identité pour que l'OL puisse profiter des espaces.

