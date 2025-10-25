Actualités
Clinton Mata (OL) face à Emegha (Strasbourg)
Clinton Mata (OL) face à Emegha (Strasbourg) (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

OL - Strasbourg, Lens - OM… une journée qui compte en haut de la Ligue 1

  • par David Hernandez

    • Paulo Fonseca a écarté le caractère décisif de la confrontation entre l’OL et Strasbourg dimanche (20h45). Mais avec un Lens - OM ce samedi, cette 9e journée de Ligue 1 reste un passage à bien gérer.

    Difficile de lui donner tort quand Paulo Fonseca balaye d’un revers de la main la notion de "décisif". Avec encore vingt-cinq journées à disputer, la Ligue 1 est encore loin d’avoir rendu son verdict et la vérité du 26 octobre ne sera certainement pas celle de mai 2026. Mais dans une saison, il y a des étapes et des passages à ne pas manquer. Ce week-end de la 9e journée de championnat en a toutes les caractéristiques. Un choc attend bien évidemment l’OL avec la venue de Strasbourg à Décines dimanche (20h45) en fermeture de journée. Une rencontre "difficile" et un vrai test pour les Lyonnais.

    Deux déplacements et le PSG avant la trêve

    À un point de son adversaire du jour, la formation lyonnaise ne peut laisser passer l’occasion de passer devant le RCSA et surtout mettre un terme à sa série de deux défaites en Ligue 1. Surtout, les affiches de cette 9e journée pourraient permettre aux coéquipiers de Corentin Tolisso de retrouver un podium qu’ils ont lâché depuis deux journées. Lens et l’OM, tous deux devant l’OL avant cette nouvelle journée, s’affrontent ce samedi (21h05) à Bollaert. Rien de décisif comme l’a mentionné Fonseca, mais un passage à assurer avant deux déplacements consécutifs et la réception du PSG avant la trêve de novembre.

