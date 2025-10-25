Tolisso fait son entrée dans le top 10 européen de l’OL

Capitaine et buteur jeudi contre le FC Bâle, Corentin Tolisso a disputé son 46e match européen avec l’OL. Un total qui le fait rentrer seul dans le top 10, laissant Christophe Delmotte derrière lui.

Il a encore montré toute son importance. S’il peut sembler avoir des coups de moins bien ces derniers temps, Corentin Tolisso reste le baromètre de cet OL 2025-2026. Ça l’était déjà la saison passée, mais avec les différents départs estivaux, c’est encore plus vrai aujourd’hui. Jeudi soir, le milieu a parfaitement lancé l’OL en ouvrant la marque dès la 3e minute contre le FC Bâle. Il est le buteur le plus rapide de l’OL en Coupe d'Europe depuis Kim Kallstrom contre Debrecen le 29 septembre 2009. Un nouveau but au compteur, qui en fait l’un des atouts offensifs lyonnais.

Une neuvième place et plus si affinités ?

Si l’OL a peut-être une Tolisso-dépendance, le capitaine continue d’écrire son nom dans l’histoire de son club formateur. Jeudi soir, il a disputé son 46e match européen avec l’OL. Cela lui permet d’intégrer le top 10 des joueurs les plus capés sur le Vieux Continent. Il laisse Christophe Delmotte dans son rétroviseur et peut espérer gratter quelques places d’ici à la fin de cette saison. Cela dépendra du parcours de la formation lyonnaise mais avec encore cinq matchs dans cette première phase, il détrônera logiquement Kallstrom (48 matchs) de sa neuvième place dans les prochaines semaines.