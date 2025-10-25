Actualités
Tarciane, défenseuse du Brésil aux JO 2024
Tarciane, défenseuse du Brésil aux JO 2024 (AFP)

OL Lyonnes : périple européen pour Tarciane (Brésil) et Micah (Australie)

  par David Hernandez

    • Retenues avec le Brésil et l’Australie, Tarciane et Teagan Micah n’effectueront pas de longs voyages. Les deux Lyonnaises font une tournée européenne avec leur sélection.

    Il y a bien Lindsey Heaps, Lily Yohannes et Christiane Endler qui ont pris l’avion et traversé l’Atlantique, mais Jonatan Giraldez peut avoir quelques satisfactions dans cette trêve. Certaines de ses joueuses qui auraient pu également faire le tour du globe se limiteront à une tournée européenne. On pense à Ashley Lawrence qui a affronté la Suisse vendredi ou encore à Tarciane et Teagan Micah. Ces deux dernières sont sur le pont ce samedi et évolueront à quelques centaines de kilomètres l’une de l’autre. À 15h, l’Australie et sa gardienne affrontent le pays de Galles à Cardiff.

    Micah titulaire

    Après sa première avec l’OL Lyonnes contre St PöltenMicah prendra place dans le but australien, Joe Montemurro lui accordant sa confiance. Quelques heures plus tard, le Brésil se frottera à un gros morceau. À l’Etihad Stadium, antre de Manchester City, les Brésiliennes et Tarciane se frotteront aux doubles championnes d’Europe en titre que sont les Anglaises. Un amical qui n’en a que le nom finalement. Le Brésil se rendra ensuite en Italie pour une deuxième rencontre amicale.

    *L'OL Lyonnes affrontera le Paris FC dans le choc de la D1 samedi 1er novembre. Pour obtenir des places à un tarif avantageux, rendez-vous ici.

