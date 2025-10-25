Ancien club de Khalis Merah, l'US Meyzieu a réservé une petite surprise à ses jeunes adhérents qui effectuent actuellement un stage. Vendredi après-midi, le milieu de l'OL, accompagné par Moussa Niakhaté, est venu les saluer.

Ne pas oublier d'où on vient et ses racines. Malgré la nouvelle notoriété dont il fait l'objet depuis l'été, Khalis Merah sait que ses premiers pas footballistiques ont eu lieu à Meyzieu. Non pas à l'Académie mais bien au sein du club local qu'est l'US Meyzieu. À 18 ans et après avoir été inspiré par les exploits de certains, le milieu tente de rendre ce qu'on lui a donné. Alors, tout naturellement, Khalis Merah a donné un peu de son temps pour aller faire plaisir à ceux qui voient en lui un modèle désormais.

Un moment de partage

Vendredi après-midi, suite à la séance de récupération effectuée à Décines, l'international français U18 a pris la direction du stade des Servizières en compagnie de Moussa Niakhaté. Pour la 5e journée de leur stade, les jeunes de l'US Meyzieu ont ainsi pu prendre des photos, faire signer des autographes et partager un moment d’échange avec les deux joueurs de l'OL. Des moments qui marquent dans la vie d'un jeune footeux en herbe.