Thomas Léonard pour arbitrer Auxerre - OL dimanche

Retour du championnat dimanche pour l'OL, avec un déplacement chez la lanterne rouge de Ligue 1, Auxerre. Au sifflet, nous retrouverons l'arbitre Thomas Léonard.

Hormis Tanner Tessmann (États-Unis), Paulo Fonseca devrait retrouver assez rapidement ses internationaux. Dès jeudi, la grande majorité d'entre eux seront de retour. Reste à connaître aussi l'état des blessés, dont Corentin Tolisso et Pavel Šulc, diminués avant la trêve. Tout cela a son importance avant de renouer avec le championnat dimanche 15 heures à Auxerre.

Ce duel au stade l'Abbé-Deschamps sera dirigé par Thomas Léonard, désigné arbitre central de la partie. À 44 ans, il n'est pas le plus grand nom de l'arbitrage français, mais a déjà croisé plusieurs fois l'OL. Cette saison, il était aux commandes du revers face à Toulouse en octobre (1-2). Depuis 2019, il a officié lors de 13 confrontations des Rhodaniens.

Deux équipes pas en forme

Cette fois-ci, il sera accompagné de ses assistants à la touche Benjamin Pagès et Valentin Evrard. Très importante au vu du précédent choc face au PSG (2-3) et des polémiques que les choix ont engendrées, la Var reviendra à Hamid Guenaoui et Stéphane Bré. Enfin, Pierre Legat se chargera d'annoncer le temps additionnel et de gérer les changements.

Quant au contexte de ce match de la 13e journée de Ligue 1, il faut rappeler que l'Olympique lyonnais n'a plus gagné depuis quatre sorties, toutes compétitions confondues. Il espère mettre un terme à cette série en Bourgogne, face à une AJA qui ne va pas bien du tout. Moins bonne attaque de l'élite, elle est présentement dernière du classement après sept affiches sans succès.