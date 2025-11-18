Thomas Léonard pour arbitrer Auxerre - OL dimanche

Actualités
    • Retour du championnat dimanche pour l'OL, avec un déplacement chez la lanterne rouge de Ligue 1, Auxerre. Au sifflet, nous retrouverons l'arbitre Thomas Léonard.

    Hormis Tanner Tessmann (États-Unis), Paulo Fonseca devrait retrouver assez rapidement ses internationaux. Dès jeudi, la grande majorité d'entre eux seront de retour. Reste à connaître aussi l'état des blessés, dont Corentin Tolisso et Pavel Šulc, diminués avant la trêve. Tout cela a son importance avant de renouer avec le championnat dimanche 15 heures à Auxerre.

    Ce duel au stade l'Abbé-Deschamps sera dirigé par Thomas Léonard, désigné arbitre central de la partie. À 44 ans, il n'est pas le plus grand nom de l'arbitrage français, mais a déjà croisé plusieurs fois l'OL. Cette saison, il était aux commandes du revers face à Toulouse en octobre (1-2). Depuis 2019, il a officié lors de 13 confrontations des Rhodaniens.

    Deux équipes pas en forme

    Cette fois-ci, il sera accompagné de ses assistants à la touche Benjamin Pagès et Valentin Evrard. Très importante au vu du précédent choc face au PSG (2-3) et des polémiques que les choix ont engendrées, la Var reviendra à Hamid Guenaoui et Stéphane Bré. Enfin, Pierre Legat se chargera d'annoncer le temps additionnel et de gérer les changements.

    Quant au contexte de ce match de la 13e journée de Ligue 1, il faut rappeler que l'Olympique lyonnais n'a plus gagné depuis quatre sorties, toutes compétitions confondues. Il espère mettre un terme à cette série en Bourgogne, face à une AJA qui ne va pas bien du tout. Moins bonne attaque de l'élite, elle est présentement dernière du classement après sept affiches sans succès.

    2 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 18 Nov 25 à 10 h 33

      Un match qu'on doit gagné logiquement par plusieurs buts d'écart , mais comme on a tjrs été très solidaire pour aider les équipes de fin de tableau à les relancer je ne ferais donc pas un pronostique.

      1. Avatar
        leroilyon - mar 18 Nov 25 à 10 h 40

        Salut, 0-1 ça sera vraiment tres tres bien..

        On ne sais toujours pas si Sulc sera sur pied, je veux bien croire qu'on doit gagner facilement, mais je pense que Sinayoko est largement au dessus de Satriano..

        Et puis Sulc incertain, Tagliafico,Morton suspendu, Fofana blessé, Tolisso pas de nouvelles, donc oui on fait une meilleur saison qu'Auxerre mais si il nous manque la moitié de l'équipe ca s'équilibre non?

