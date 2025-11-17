Actualités
Moussa Niakhaté avec le Sénégal
Moussa Niakhaté avec le Sénégal (Photo by JOHN WESSELS / AFP)

Niakhaté (OL) préservé pour Sénégal - Kenya ?

  • par David Hernandez

    • Titulaire contre le Brésil samedi, Moussa Niakhaté devrait se voir ménagé pour le deuxième amical du Sénégal contre le Kenya, mardi. C’est en substance ce qui avait été officieusement convenu, afin de ne pas trop tirer sur la corde.

    Dans un mois, Moussa Niakhaté et Clinton Mata auront déjà plié bagage et l'OL se présentera avec une défense remaniée pour le dernier rendez-vous de Ligue 1 contre Le Havre et son premier tour de Coupe de France. Avec la CAN qui débute le 21 décembre, les deux défenseurs centraux manqueront à l'appel, de quoi créer quelques maux de tête à Paulo Fonseca. Il ne reste donc que cinq matchs aux deux Africains avec l'OL en cette année 2025 et leur présence ne sera pas de trop pour bien finir l'année.

    Un accord entre les différentes parties ?

    En ce sens, le club lyonnais avait longuement échangé avec les différents staffs nationaux afin de limiter la fatigue des deux cadres. Une douleur contre le PSG a finalement empêché Mata de rejoindre l'Angola. Le constat est différent pour Niakhaté, qui a joué 90 minutes dans la défaite 2-0 du Sénégal contre le Brésil, samedi à Londres. À un mois de la CAN, les Lions de la Teranga ont encore un amical à disputer ce mardi contre le Kenya en Turquie. Pour cet amical sans enjeu, Pape Thiaw devrait ménager le défenseur, qui a débarqué à Antalya dimanche avec le reste de la sélection, et ne pas jouer l'intégralité de la rencontre. Histoire de ne prendre aucun risque sur une potentielle blessure et surtout couper un peu avant de retrouver l'OL dans les prochaines heures.

