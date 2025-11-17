OL Académie : les U19 féminines continuent leur sans-faute

Déjà assurées de rejoindre la phase Élite, les U19 féminines de l’OL continuent leur sans-faute dans leur poule B. Contre Fleury, les joueuses de Rachel Saïdi ont signé un huitième succès en huit matchs.

Encore deux journées à disputer, mais la messe est déjà dite. Dans la poule B, la place directement qualificative pour la phase Élite va revenir à l’OL et cela ne souffre d’aucune contestation. En tête depuis le début de la première phase, les U19 lyonnaises n’ont laissé que des miettes à leurs adversaires, et encore. Ce dimanche, à Meyzieu, les joueuses de Rachel Saïdi ont signé un huitième succès en autant de rencontres face à Fleury. Avec 24 points, les Lyonnaises comptent neuf points d’avance sur le FC Metz, à deux journées de la fin.

Un triplé de Benseba

Une mission accomplie donc pour la nouvelle directrice de l’Académie, même s’il faudra confirmer en phase Élite afin de retrouver un titre de champion qui a échappé à la catégorie la saison passée. Dimanche, face à la formation francilienne, les U19 féminines de l’OL ont pu compter sur une Yasmine Benseba en état de grâce. L’attaquante s’est offert un triplé en moins de 30 minutes (36e, 49e, 64e) après que Mehisane Zidi avait ouvert le score à la 20e minute.