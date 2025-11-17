Actualités
Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
Les U19 féminines de l’OL Lyonnes (Facebook : OLAngElles)

OL Académie : les U19 féminines continuent leur sans-faute

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Déjà assurées de rejoindre la phase Élite, les U19 féminines de l’OL continuent leur sans-faute dans leur poule B. Contre Fleury, les joueuses de Rachel Saïdi ont signé un huitième succès en huit matchs.

    Encore deux journées à disputer, mais la messe est déjà dite. Dans la poule B, la place directement qualificative pour la phase Élite va revenir à l’OL et cela ne souffre d’aucune contestation. En tête depuis le début de la première phase, les U19 lyonnaises n’ont laissé que des miettes à leurs adversaires, et encore. Ce dimanche, à Meyzieu, les joueuses de Rachel Saïdi ont signé un huitième succès en autant de rencontres face à Fleury. Avec 24 points, les Lyonnaises comptent neuf points d’avance sur le FC Metz, à deux journées de la fin.

    Un triplé de Benseba

    Une mission accomplie donc pour la nouvelle directrice de l’Académie, même s’il faudra confirmer en phase Élite afin de retrouver un titre de champion qui a échappé à la catégorie la saison passée. Dimanche, face à la formation francilienne, les U19 féminines de l’OL ont pu compter sur une Yasmine Benseba en état de grâce. L’attaquante s’est offert un triplé en moins de 30 minutes (36e, 49e, 64e) après que Mehisane Zidi avait ouvert le score à la 20e minute.

    à lire également
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Niakhaté (OL) préservé pour Sénégal - Kenya ?
    2 commentaires
    1. isabielle
      isabielle - lun 17 Nov 25 à 17 h 39

      ... et dire qu'il y a eu un guignol sur ce site, pour égratigner la formation chez les féminines.... pfff !

      Signaler
    2. Mimoun
      Mimoun - lun 17 Nov 25 à 17 h 52

      Un guignol à Lyon, fallait s'y attendre !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca lors de Real Betis - OL
    OL : Fonseca n'a plus que deux matchs à tenir 18:00
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    OL Académie : les U19 féminines continuent leur sans-faute 17:00
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Niakhaté (OL) préservé pour Sénégal - Kenya ? 16:00
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    L’OL Lyonnes s’entraînera à Décines mardi avant de rallier Turin 15:10
    Nicolas Tagliafico après un entraînement de l'OL
    OL - Mercato : Tagliafico revient sur son été libre 14:20
    Les joueurs de l'OL avant Real Betis en Ligue Europa
    Ligue 1 : l’OL parmi les clubs français les plus concernés par la trêve 13:30
    Lassine Sinayoko, attaquant d'Auxerre
    Avant d’affronter l’OL, Auxerre traverse une vraie zone de turbulences 12:40
    Juventus - OL
    Juventus Turin - OL Lyonnes : un sextuor espagnol à l’arbitrage 11:50
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    John Textor, patron d'Eagle Football et propriétaire de l'OL
    En pleine réorganisation à Eagle Football, Textor dément être ruiné 11:00
    Lucas Chevalier, le numéro 2 des Bleus.
    Avec Chevalier, le PSG supplante l’OL chez les Bleus sous Deschamps 10:15
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    Coupe LFFP : l’OL Lyonnes connait (presque) tous ses potentiels adversaires 09:30
    Mathys De Carvalho lors d'OL - Angers
    OL : de Carvalho (Portugal U20) et Karabec (Tchéquie) sur les terrains ce lundi 08:45
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL : reprise de l’entraînement ce lundi après-midi 08:00
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Hegerberg, la reine qui veut retrouver son trône européen 07:30
    Barcelone : Samuel Umtiti (ex-OL) raconte sa traversée du désert 16/11/25
    Ballon OL à l'entraînement
    OL académie : fin de série et vrai coup d'arrêt pour les U17 16/11/25
    Hans Hateboer, défenseur de l'OL
    OL : travail en groupes, récupération... Le programme pendant la trêve 16/11/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : une défense qui demande encore quelques ajustements 16/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut