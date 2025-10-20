OL - Médias : TKYDG de retour ce lundi (19h)

Après une pause durant la trêve internationale, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" sera de retour ce lundi 20 octobre. Avec le débrief de la défaite de l’OL à Nice.

À l’image des clubs, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" avait choisi de faire relâche lundi dernier après un dernier numéro dans lequel les interrogations avaient été nombreuses suite à la défaite contre Toulouse. Quinze jours ont passé et l’équipe de TKYDG sera de retour aux affaires courantes ce lundi 20 octobre à partir de 19h. Malheureusement, cette coupure n’a pas vraiment permis de se remettre la tête à l’endroit du coté de Nice. Une deuxième défaite consécutive (3-2) pour l’OL et une prestation qui risque de largement faire réagir la bande de "Tant qu’il y aura des Gones », certainement très remontée contre des attitudes rhodaniennes.

Et en attendant cette nouvelle émission, vous pouvez voir ou revoir nos précédents directs sur nos plateformes : Youtube, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV sur Free et SFR, Dailymotion. Ainsi qu'en podcast sur Spotify, Ausha, Apple Podcast, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music.