Actualités
TKYDG du 31 mars
TKYDG

OL - Médias : TKYDG de retour ce lundi (19h)

  • par David Hernandez

    • Après une pause durant la trêve internationale, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" sera de retour ce lundi 20 octobre. Avec le débrief de la défaite de l’OL à Nice.

    À l’image des clubs, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" avait choisi de faire relâche lundi dernier après un dernier numéro dans lequel les interrogations avaient été nombreuses suite à la défaite contre Toulouse. Quinze jours ont passé et l’équipe de TKYDG sera de retour aux affaires courantes ce lundi 20 octobre à partir de 19h. Malheureusement, cette coupure n’a pas vraiment permis de se remettre la tête à l’endroit du coté de Nice. Une deuxième défaite consécutive (3-2) pour l’OL et une prestation qui risque de largement faire réagir la bande de "Tant qu’il y aura des Gones », certainement très remontée contre des attitudes rhodaniennes.

    Et en attendant cette nouvelle émission, vous pouvez voir ou revoir nos précédents directs sur nos plateformes :  YoutubeTwitchTwitterLyon Capitale TV sur Free et SFRDailymotion. Ainsi qu'en podcast sur SpotifyAushaApple PodcastDeezerPodcast AddictAmazon Music.

    à lire également
    Dominik Greif lors de Lille - OL.
    Pour la première fois, l'OL a cédé avant son adversaire

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Dominik Greif lors de Lille - OL.
    Pour la première fois, l'OL a cédé avant son adversaire 09:30
    TKYDG du 31 mars
    OL - Médias : TKYDG de retour ce lundi (19h) 08:45
    Morton face à Boga (Nice - OL)
    A Nice, l’OL n’a pas eu cette attitude de mort de faim 08:00
    Paul Akouokou, milieu de l'OL
    Prêté par l’OL, Akouokou craque à Saragosse 07:30
    Nice - OL, quand l'histoire se répète 19/10/25
    Malick Fofana lors d'OL - Lens
    L'OL reste dans le top 5 de Ligue 1, mais perd une place 19/10/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Première Ligue : l'OL Lyonnes, véritable rouleau compresseur offensif 19/10/25
    Justin Bengui avec l'équipe de France U20
    OL : prêté à Molenbeek, Justin Bengui termine 4e du Mondial U20 avec la France 19/10/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Ligue 1 : l'OL n'a plus la meilleure défense 19/10/25
    Avant d'affronter l'OL, Bâle s'amuse en championnat 19/10/25
    Maxence Flachez
    Mercato - National : prolongé cet été, Maxence Flachez (ex-OL) écarté par le Paris 13 Atletico  19/10/25
    Antoine Mendy (Nice) au duel avec Malick Fofana (OL)
    À Nice, l'OL a confirmé ses difficultés après la trêve 19/10/25
    Samy Saci, nouvel entraîneur des U17 de l'OL
    OL Académie : les U17 et U19 poursuivent leur très bonne saison 19/10/25
    Ainsley Maitland-Niles penalty face à Nice
    OL : encore un penalty manqué 19/10/25
    Tiago Goncalves, attaquant des U17 de l'OL contre Saint-Priest
    OL académie : la réserve retrouve le goût de la victoire 19/10/25
    Franck Haise, ancien entraîneur du RC Lens, aujourd'hui à Nice
    Face à l'OL, Nice "a accepté" d'avoir moins la balle 19/10/25
    les joueurs de l'OL
    Trois titulaires en moins, c'est trop pour cet OL ? 19/10/25
    Pavel Sulc avec l'OL
    Nice - OL (3-2) : Pavel Šulc, un double buteur frustré 19/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut