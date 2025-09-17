Contre Rennes, Fonseca estime "que l'OL pouvait gagner le match"

Trois jours après, Paulo Fonseca assumait être frustré de la défaite de l'OL à Rennes mais compte bien améliorer ce qui n'allait pas pour le futur.

Cela faisait partie des matchs que Paulo Fonseca aurait aimé passer dans sa zone technique. Mais il faudra encore faire preuve de patience alors qu'il pourra seulement retrouver les vestiaires dès vendredi face à Angers. Toujours cela de pris. En conférence de presse ce mercredi, le technicien portugais est revenu sur la première déconvenue de l'OL en Ligue 1, face à Rennes. En assumant en garder un goût amer, l'homme de 52 ans entend aussi la possibilité d'en tirer des enseignements.

"C'était une grande frustration parce que je pense que nous pouvions gagner. Jusqu’à la 75e, on a fait un grand match, a-t-il avoué. C'était difficile les premiers jours mais j’ai un groupe très équilibré. On a parlé de ce que l’on devait faire pour nous améliorer. Ils ont compris et on travaille aujourd'hui pour les prochains matchs." Et le prochain rendez-vous, ce sera contre Angers avant d'entamer un rythme intense avec le début de la Ligue Europa.

Des changements qui n'ont pas payé

Ne pas subir une deuxième défaite de suite, voilà l'objectif de l'OL vendredi, pour ne pas ruminer Rennes. L'OL était pourtant devant au score… Du moins jusqu'à cette expulsion évitable concédée par Tyler Morton. Malgré les quelques ajustements tactiques, les entrées de Rachid Ghezzal et Ruben Kluivert n'ont pas vraiment été à la hauteur de l'intensité de la rencontre. "Jusqu’à la 75e, on a bien joué. Ensuite avec dix joueurs, c’est difficile. Quand Morton a lâché l’équipe, on était encore 1-0 à ce moment. Le principal était de bien défendre, chose que l'on n'a pas faite", a reconnu le technicien lyonnais.

Et c'est là que le bât blesse. Avec une profondeur de banc réduite considérablement, quel avenir pour ce contingent qui enchaînera plusieurs compétitions ? Ce revers en Bretagne pourrait-il endommager la bonne dynamique aoutienne de l'OL ? "Tous les joueurs ont ce sentiment des trois points perdus. Nous pouvions gagner ce match mais à la fin on a perdu […] Pour le groupe, je suis confiant. Les joueurs qui sont entrés ces quatre derniers matchs ont bien aidé l'équipe. Nous avons différentes solutions, différents joueurs qui nous apportent de la qualité."

Reste à savoir si l'OL parviendra à se relancer contre Angers vendredi soir (20h45) et à tenir la cadence tout au long de la saison.