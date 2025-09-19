OL : Tanner Tessmann renaît de ses cendres en Ligue 1

Longtemps remis en cause et concurrencé la saison dernière, Tanner Tessmann semble monter en puissance à l'OL et s'imposer depuis la reprise.

Qui aurait cru le voir ancré dans le onze de départ à l'OL ? Qui plus est avec un tel apport défensif ? Depuis le début de saison, Tanner Tessmann semble se fondre dans le nouvel état d'esprit collectif de cet OL nouvelle version. Offensif à souhait, c'est majoritairement, et logiquement par son profil, défensivement que l'Américain est décisif avec ses coéquipiers. La preuve, il est, selon Data OL, le joueur bloquant le plus de tirs et de passes adverses en Ligue 1 avec Julien Le Cardinal (six tirs, cinq passes). Encourageant.

Lundi pendant notre émission "Tant qu'il y aura des Gones", l'équipe a été interrogée sur le onze idéal de l'OL cette saison. Nicolas Puydebois, triple champion de France avec l'OL, notait la "complémentarité" de Tanner Tessmann avec Tyler Morton. "J'aurais pu mettre Corentin Tolisso à la place de Tanner Tessmann et faire monter Šulc", a-t-il révélé. Mais je ne l'ai pas assez vu et aujourd'hui, il y a un équilibre au milieu du terrain avec cette complémentarité entre Morton et Tessmann qui est flagrante et Tolisso a un vrai impact devant le but en étant de ce positionnement."

Stimulé par la concurrence ?

L'arrivée de la jeunesse, conjuguée à celle de Morton et Šulc, a comme galvanisé l'international américain (8 sélections)… De là à le pousser à augmenter la cadence. Ressentir peut-être même un sentiment d'émulation ? En tout cas, c'est un visage bien différent que nous révèle Tanner Tessmann depuis la reprise du championnat.

La question est maintenant de savoir s'il parviendra à conserver ce rythme de croisière tout au long de la saison. Le tout, en enchaînant les échéances européennes en parallèle. Un défi pour lui et des performances qu'il tentera de confirmer ce vendredi soir (20h45) face à Angers.