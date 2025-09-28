Lille - OL (0-1) : top, le flop, ce qu'il faut retenir

Réaliste et solide pour résister à la pression lilloise, l'OL s'est imposé 1 à 0 ce dimanche lors de la 6e journée de Ligue 1. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.

On a aimé

Les arrêts décisifs de Dominik Greif

On ne sait pas jusqu'à où l'OL peut pousser cette statistique. En tout cas, après six journées, il a pris seulement trois buts, tous en infériorité numérique à Rennes (3-1). Il le doit autant à Remis Descamps qu'à Dominik Greif, qui a réalisé une prestation pleine ce dimanche à Lille (0-1). Contré par le LOSC, l'Olympique lyonnais a passé la majorité de son match à défendre.

Et en cette fin d'après-midi, Moussa Niakhaté a été très solide devant Olivier Giroud, bien suppléé aussi par un Greif infranchissable. À l'image de son arrêt de handballeur face à Ngal'ayel Mukau (18e), le Slovaque semblait attirer tous les ballons, comme devant Matías Fernández-Pardo (11e) et Osame Sahraoui (89e). Il a également bénéficié de la réussite des grands gardiens, lorsque Félix Correia a tiré au-dessus devant le but vide (69e).

On a moins aimé

L'OL a trop subi

Certes, voyagé à Villeneuve-d'Ascq est délicat, et Lille dispose d'une belle équipe qui embêtera bien d'autres écuries de Ligue 1. Néanmoins, on aurait préféré que l'OL "accepte" moins de subir. Corentin Tolisso l'a expliqué à la fin de la partie, les Rhodaniens ne pourront pas s'en sortir toutes les semaines ainsi. Avec cinq tentatives recensées, pour deux cadrées, il n'a pas suffisamment inquiété le portier adverse.

Même si cela a tenu, notamment par les interventions de Grief et Niakhaté, il a concédé beaucoup de frappes à son adversaire. Ce qui n'était clairement pas prévu, bien que les joueurs n'aient jamais paniqué. On a pareillement observé des approximations techniques non présentes sur les précédentes affiches de championnat. Pour l'instant, tout va bien pour l'Olympique lyonnais, mais c'est sans doute là, dans l'utilisation du ballon, qu'il a encore des progrès à réaliser.