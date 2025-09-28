Actualités
Dominik Greif (OL) face à Olivier Giroud et Lille
Dominik Greif (OL) face à Olivier Giroud et Lille (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Lille - OL (0-1) : top, le flop, ce qu'il faut retenir

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • Réaliste et solide pour résister à la pression lilloise, l'OL s'est imposé 1 à 0 ce dimanche lors de la 6e journée de Ligue 1. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.

    On a aimé

    Les arrêts décisifs de Dominik Greif

    On ne sait pas jusqu'à où l'OL peut pousser cette statistique. En tout cas, après six journées, il a pris seulement trois buts, tous en infériorité numérique à Rennes (3-1). Il le doit autant à Remis Descamps qu'à Dominik Greif, qui a réalisé une prestation pleine ce dimanche à Lille (0-1). Contré par le LOSC, l'Olympique lyonnais a passé la majorité de son match à défendre.

    Et en cette fin d'après-midi, Moussa Niakhaté a été très solide devant Olivier Giroud, bien suppléé aussi par un Greif infranchissable. À l'image de son arrêt de handballeur face à Ngal'ayel Mukau (18e), le Slovaque semblait attirer tous les ballons, comme devant Matías Fernández-Pardo (11e) et Osame Sahraoui (89e). Il a également bénéficié de la réussite des grands gardiens, lorsque Félix Correia a tiré au-dessus devant le but vide (69e).

    On a moins aimé

    L'OL a trop subi

    Certes, voyagé à Villeneuve-d'Ascq est délicat, et Lille dispose d'une belle équipe qui embêtera bien d'autres écuries de Ligue 1. Néanmoins, on aurait préféré que l'OL "accepte" moins de subir. Corentin Tolisso l'a expliqué à la fin de la partie, les Rhodaniens ne pourront pas s'en sortir toutes les semaines ainsi. Avec cinq tentatives recensées, pour deux cadrées, il n'a pas suffisamment inquiété le portier adverse.

    Même si cela a tenu, notamment par les interventions de Grief et Niakhaté, il a concédé beaucoup de frappes à son adversaire. Ce qui n'était clairement pas prévu, bien que les joueurs n'aient jamais paniqué. On a pareillement observé des approximations techniques non présentes sur les précédentes affiches de championnat. Pour l'instant, tout va bien pour l'Olympique lyonnais, mais c'est sans doute là, dans l'utilisation du ballon, qu'il a encore des progrès à réaliser.

    à lire également
    Lille - OL : des Lyonnais bousculés, mais encore très solides (0-1)
    3 commentaires
    1. Avatar
      zikos35 - dim 28 Sep 25 à 19 h 47

      Il y en a qui doutaient du bienfondé de mettre 4M€ sur Grief.

      Signaler
      1. Avatar
        FAB LE BOULAC - dim 28 Sep 25 à 20 h 05

        Et oui.plus de doute maintenant je pense.
        Comme pour les 3 millions sur Perri.

        Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - dim 28 Sep 25 à 20 h 05

      Génésio la pleureuse , va encore chialer sur l'arbitrage .
      J'espère qu'il va prendre 3 matchs , fonseca a pris 9 mois sans jamais pleurnicher après les matchs

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Dominik Greif (OL) face à Olivier Giroud et Lille
    Lille - OL (0-1) : top, le flop, ce qu'il faut retenir 19:45
    Lille - OL : des Lyonnais bousculés, mais encore très solides (0-1) 19:13
    Adam Karabec lors de Rennes - OL
    L'OL se présente sans numéro 9 face à Lille 16:17
    Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
    OL - Discipline : Tyler Morton entame une longue période de sursis 15:15
    Tanner Tessmann buteur lors d'Utrecht - OL
    OL : Paolo Fonseca loue le travail de Tanner Tessmann 14:20
    Laurent Blanc lors d'OL - PSG
    Mercato : première défaite et limogeage pour Laurent Blanc (ex-OL) à Al-Ittihad 13:30
    Lille : Genesio souligne la "solidité" de l'OL, mais espère du "spectacle" 12:40
    Face à Lille, l'OL a inversé la tendance ces dernières années 11:50
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
    Lille - OL : des Lyonnais à nouveau sans avant-centre ? 11:00
    Tyler Morton lors de Rennes - OL
    L'OL s'attend à être bousculé par le pressing de Lille 10:10
    Olivier Giroud à Lille
    Lille - OL : 8 blessés au LOSC, la menace Olivier Giroud 09:25
    Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
    À l'OL, les leaders emmènent tout le monde dans leur sillage  08:40
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL académie : un samedi offensif pour les U17 et U19 08:00
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lille
    Lille - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 07:30
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    Plus fringuant après la pause, l'OL Lyonnes bat largement le PSG (6-1) 27/09/25
    Wendie Renard savourant ce nouveau titre
    OL Lyonnes - PSG : Renard et Katoto font leur retour dans le 11 27/09/25
    Téo Barisic lors d'OL - RWDM Brussels
    Lille - OL : retour de Corentin Tolisso, Téo Barišić laisse sa place 27/09/25
    Les joueurs de l'OL ont rendu hommage à Lacombe face à l'OM
    À Lille, l'OL devra être vigilant jusqu'au bout 27/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut