Prêté pour une saison à Molenbeek, Yacine Chaïb a suivi les pas d'Achraf Laaziri et Islamdine Halifa. Ces deux derniers ont d'ailleurs encouragé le jeune défenseur à signer en Belgique.

S'ils sont encore officiellement dans la même structure de multipropriété, l'OL et Molenbeek devraient petit à petit s'éloigner l'un de l'autre. Une manière aussi de mettre derrière soi l'influence de John Textor. Cependant, la passerelle n'est pas totalement coupée. On l'a vu l'été dernier avec le match amical entre les deux formations (0-0), ainsi qu'à travers les prêts de Justin Bengui et Yacine Chaïb.

Les deux membres de la génération 2005 se font les dents cette année en deuxième division belge, où le RWDM Brussels (son nom officiel) est actuellement 8e. Si le gardien n'a pas encore joué, surtout en raison de sa participation à la Coupe du monde U20, le défenseur, lui, s'est montré sur les derniers matchs. Pas utilisé jusqu'à la septième journée de championnat, à cause notamment de son arrivée tardive, il a débuté deux des trois dernières rencontres dans le 11. Signant au passage une passe décisive.

Une saison pour apprendre

Convié à faire la préparation avec les professionnels jusqu'au stage en Autriche fin juillet, le latéral gauche a connu une petite blessure. C'est ensuite qu'est venue l'option Molenbeek. "On m’a présenté cette opportunité et je n’ai pas hésité", a-t-il confié à Sud Info. Le Lyonnais en a tout de même parlé avec Achraf Laaziri et Islamdine Halifa (à présent au Red Star), qui ont fait le même choix que lui en 2024-2025. "J’ai discuté avec eux, ils m’ont dit que c’était un bon projet et j’ai décidé de le rejoindre. [...] On nous dit que c’est un bon club, où il y a de la visibilité, où tu peux gagner du temps de jeu et bien performer."

Après avoir fait le tour en réserve du côté de l'OL (22 apparitions l'an dernier, 19 en 2023-2024) Chaïb espère lancer sa carrière à un niveau au-dessus. Puisqu'il n'y a pas d'option d'achat accolée à l'opération, il reviendra ensuite dans le Rhône. Avec potentiellement de nouvelles perspectives pour la suite.