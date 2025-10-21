Actualités
Hans Hateboer, défenseur de Rennes
Premier entraînement avec l'OL pour Hans Hateboer

    • Officiellement recruté par l'OL vendredi, Hans Hateboer a fait connaissance avec ses nouveaux coéquipiers lundi. Il a partagé un premier entraînement avec eux.

    Tournés vers la suite du dantesque calendrier qui les attend, les Lyonnais ont repris le chemin de l'entraînement lundi à Décines. Sous la pluie, ils ont commencé à préparer les deux rendez-vous déterminants de la semaine, contre le FC Bâle (jeudi) et Strasbourg (dimanche). Un petit nouveau était d'ailleurs présent à cette occasion : Hans Hateboer.

    À court de compétition

    Dernière recrue de l'OL, le Néerlandais est arrivé vendredi en provenance de Rennes. Il a signé en tant que joker jusqu'à la fin de la saison. À 31 ans, il sera question pour lui de se relancer, puisqu'il n'entrait plus dans la rotation au Stade Rennais (21 minutes disputées depuis août). Pour le club, il s'agit d'apporter une solution supplémentaire en défense au staff rhodanien.

    Sera-t-il déjà dans le groupe face aux Strasbourgeois ? En tout cas, il ne pourra pas l'être en Ligue Europa, comme nous l'expliquions lundi. Capable de jouer dans l'axe et à droite, l'ancien membre de l'Atalanta Bergame pourrait représenter une alternative au poste de latéral, alors qu'Ainsley Maitland-Niles est à la peine actuellement. Mais Paulo Fonseca en dira sûrement plus mercredi, à l'occasion de la traditionnelle conférence de presse de veille de match européen.

      Il est sûrement un peu court et en manque de compétition, mais , dans ce cas ,autant le lancer dans le bain dès dimanche.

