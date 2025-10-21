Actualités
Paulo Fonseca
Paulo Fonseca, entraîneur de l’OL (@OetL)

Avec Bâle et Strasbourg dans le viseur, l'OL a repris l'entraînement ce lundi

  • par Gwendal Chabas

    • L'OL reprend un rythme de club européen cette semaine, et il le suivra jusqu'à la prochaine trêve. Les Lyonnais étaient de retour à l'entraînement lundi.

    "Je suis prêt, je suis en forme." Malgré la pluie, Pavel Šulc n'était pas de mauvaise humeur lundi. Si le retour de Nice a dû être maussade pour la délégation lyonnaise, il fallait digérer ce deuxième revers de suite concédé samedi (3-2) et repartir au travail. Car les hommes de Paulo Fonseca n'ont pas le temps de cogiter.

    Gagner en Europe pour se rassurer avant un choc

    Deux réceptions interviennent cette semaine, celle de Bâle et de Xherdan Shaqiri jeudi en Ligue Europa, puis de Strasbourg dimanche soir (20h45). Avant le choc en Ligue 1, pour retrouver potentiellement le top 4, ou quitter le top 5, les Rhodaniens comptent sur l'Europe pour se relancer. Avec deux victoires en deux journées, ils sont bien lancés en C3. Un troisième succès assurerait presque la qualification pour les barrages, a minima, avec la formule présentement en vigueur.

    Afin de préparer ces deux rendez-vous cruciaux, le groupe a repris le chemin de l'entraînement ce lundi. Il a donc trois séances complète avant sa rencontre européenne en milieu de semaine. Après quoi, il en aura deux de plus avant d'affronter les Alsaciens. Un menu qui va se répéter au vu du calendrier infernal jusqu'à la réception du PSG le 9 novembre.

    à lire également
    Corner Nice - OL
    Deux défaites et un retour sur terre pour l'OL ?

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Corner Nice - OL
    Deux défaites et un retour sur terre pour l'OL ? 08:40
    Xherdan Shaqiri
    Contre Bâle, l'OL va retrouver un Shaqiri en pleine forme 08:00
    Paulo Fonseca
    Avec Bâle et Strasbourg dans le viseur, l'OL a repris l'entraînement ce lundi 07:30
    Miniature TKYDG 20 10 2025
    L'OL chute encore... Un effectif trop juste ? 20/10/25
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    Ligue 1 : avec 30 changements, l’OL n’a pas le bonnet d’âne mais presque 20/10/25
    La banderole représentant Aulas et Lacombe dans le 7e arrondissement de Lyon.
    Une affiche représentant Aulas et Lacombe crée la zizanie à Lyon 20/10/25
    Hans Hateboer, défenseur de l'OL
    OL - Ligue Europa : Hateboer devra patienter jusqu’à janvier 20/10/25
    Le onze de l'équipe de France contre les Samoa
    Coupe du monde U17 : débuts réussis pour les Bleuettes de l’OL Lyonnes 20/10/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Pavel Sulc, buteur lors de Nice - OL
    Ligue 1 : avec son doublé, Sulc devient le meilleur buteur de l’OL 20/10/25
    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    Fan de Xabi Alonso, Morton révèle une anecdote sur son mercato 20/10/25
    Ruben Kluivert lors d'OL - Metz
    La stat peu flatteuse de Ruben Kluivert avec l'OL en Ligue 1 20/10/25
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    OL Lyonnes : le programme des internationales lyonnaises 20/10/25
    Melvin Bard, buteur lors de Nice - OL
    Nice - OL (3-2) : Bard perpétue la tradition des anciens buteurs 20/10/25
    Anciens OL : que deviennent les hommes forts de Rémi Garde ? 20/10/25
    Dominik Greif lors de Lille - OL.
    Pour la première fois, l'OL a cédé avant son adversaire 20/10/25
    TKYDG du 31 mars
    OL - Médias : TKYDG de retour ce lundi (19h) 20/10/25
    Morton face à Boga (Nice - OL)
    A Nice, l’OL n’a pas eu cette attitude de mort de faim 20/10/25
    Paul Akouokou, milieu de l'OL
    Prêté par l’OL, Akouokou craque à Saragosse 20/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut