L'OL reprend un rythme de club européen cette semaine, et il le suivra jusqu'à la prochaine trêve. Les Lyonnais étaient de retour à l'entraînement lundi.

"Je suis prêt, je suis en forme." Malgré la pluie, Pavel Šulc n'était pas de mauvaise humeur lundi. Si le retour de Nice a dû être maussade pour la délégation lyonnaise, il fallait digérer ce deuxième revers de suite concédé samedi (3-2) et repartir au travail. Car les hommes de Paulo Fonseca n'ont pas le temps de cogiter.

Gagner en Europe pour se rassurer avant un choc

Deux réceptions interviennent cette semaine, celle de Bâle et de Xherdan Shaqiri jeudi en Ligue Europa, puis de Strasbourg dimanche soir (20h45). Avant le choc en Ligue 1, pour retrouver potentiellement le top 4, ou quitter le top 5, les Rhodaniens comptent sur l'Europe pour se relancer. Avec deux victoires en deux journées, ils sont bien lancés en C3. Un troisième succès assurerait presque la qualification pour les barrages, a minima, avec la formule présentement en vigueur.

Afin de préparer ces deux rendez-vous cruciaux, le groupe a repris le chemin de l'entraînement ce lundi. Il a donc trois séances complète avant sa rencontre européenne en milieu de semaine. Après quoi, il en aura deux de plus avant d'affronter les Alsaciens. Un menu qui va se répéter au vu du calendrier infernal jusqu'à la réception du PSG le 9 novembre.