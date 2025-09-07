Actualités
OL - Mercato : visite médicale ce dimanche pour Diawara à Antwerp

  • par Gwendal Chabas
  1 Commentaire

    • L'OL n'a pas tout à fait fini son mercato dans le sens des départs. Ce dimanche, Mahamadou Diawara doit passer sa visite médicale avant de signer à Antwerp.

    On se dit, après le 1er septembre, que le mercato est terminé, que les effectifs sont au complet. Eh bien non, puisque l'OL se montre encore actif, même après la date fatidique. Il a fait revenir un ancien de la maison, Rachid Ghezzal, qui était libre de tout contrat. Le club devrait en plus bientôt annoncer deux départs de jeunes joueurs.

    Matthieu Patouillet est attendu en Arabie saoudite. Le voyage sera beaucoup moins long pour Mahamadou Diawara, qui va s'engager avec le Royal Antwerp. Plusieurs sources rapportent cette information, en précisant les modalités de l'opération. Il s'agit d'un prêt payant - 250.000 euros - affublé d'une option d'achat. Celle-ci grimpe à 3 millions d'euros.

    Antwerp prendra son salaire en charge

    À noter que la formation belge prendra l'intégralité du salaire à sa charge. En cas de revente, l'Olympique lyonnais recevra 15 % de la plus-value. Quelques détails restent à régler, à commencer par la visite médicale, qui aura lieu ce dimanche. Si tout se conclut bien, le milieu de terrain signera le lundi 8 septembre, jour de clôture du marché des transferts en Belgique.

    International français U19, Diawara aura disputé 17 rencontres avec l'OL depuis sa venue en 2023. Il n'aura jamais vraiment trouvé sa place dans la rotation, avant son prêt au Havre en janvier dernier. L'ancien du PSG était encore sous contrat avec les Rhodaniens jusqu'en 2028, mais il n'entrait pas dans les plans de Paulo Fonseca.

    1 commentaire
    Mouss
      Mouss - dim 7 Sep 25 à 8 h 39

      Moussa Niakhate blessé au genoux et forfait pour le match de mardi. Voili voilou, bon dimanche les gones.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    derniers commentaires
