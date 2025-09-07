Actualités
OL - Médias : pas de "Tant qu'il y aura des Gones" ce lundi

  • par Gwendal Chabas

    • Petite pause ce lundi pour Tant qu'il y aura des Gones. Votre émission d'actualité sur l'OL fait relâche en cette période internationale.

    De retour pour une nouvelle saison le 25 août avec Amaury Barlet sur le plateau, Tant qu'il y aura des Gones fera exceptionnellement une petite pause la semaine prochaine. Après les deux premiers opus de l'exercice 2025-2026, l'équipe menée par Razik Brikh ne sera pas présente lundi 8 septembre pour un troisième numéro. En cette période de trêve internationale, elle a décidé de faire relâche, comme les clubs.

    Retour de TKYDG le lundi 15 septembre

    Mais vous retrouverez bien évidemment Nicolas Puydebois et Enzo Reale le lundi 15, au lendemain du déplacement à Rennes comptant pour la 4e journée de Ligue 1. Jusqu'ici, la bande de TKYDG avait le sourire avec les trois victoires consécutives de l'OL, et elle espère bien le garder quelques jours de plus. Avec pourquoi pas un autre bon résultat à commenter.

