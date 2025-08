Mercato : Botafogo réclame une somme folle à l'OL

S’estimant lésé sur certains dossiers de ventes de droits économiques de joueurs, Botafogo réclame plus de 65 millions d'euros à l'OL.

Quand les magouilles et tours de passe-passe de John Textor vont-elles prendre fin et ne pas avoir une incidence presque quotidienne sur l’OL ? C’est la question que se posent tous les supporters lyonnais. Même à des milliers de kilomètres de Décines, l’Américain continue de faire bien plus la pluie que le beau temps entre Rhône et Saône. À fond derrière Botafogo désormais, John Textor tente à présent de se donner le bon rôle au Brésil et ainsi retomber sur ses pattes, en se renflouant après avoir laissé un club presque en ruine en France. En plus de la bataille juridique qui est en train de se tenir entre Eagle Football Holdings et la SAF Botafogo et donc indirectement John Textor, le club carioca estime dorénavant avoir été floué par son homologue français.

Il est notamment question de l’achat des droits économiques de plusieurs joueurs et qui sont aujourd’hui dans le viseur, comme avancé par les médias brésiliens. Ces derniers affirment que Botafogo a envoyé une notification officielle à l’OL le 18 juillet dernier afin que le club français "paie les sommes dues aux créanciers et rembourse Botafogo pour les fonds avancés, avec intérêts." Un montant qui serait de l'ordre de 66 millions d'euros.

Un énième affacturage pour Savarino

Selon la notification, les joueurs Luiz Henrique, Igor Jesus et Jair étaient initialement destinés à l’OL. Mais, en raison d'une sanction de la Direction nationale de contrôle de la gestion (DNCG), le club s'est vu interdire d'enregistrer de nouveaux athlètes. Cela a obligé Botafogo "à négocier avec des tiers certains joueurs à des conditions défavorables, en acceptant des frais de transfert nettement inférieurs à la valeur marchande de ces joueurs." Botafogo réclame donc des dédommagements alors que c’est bien l’OL qui avait dépensé plus de 90 millions d’euros pour l’achat de trois joueurs de l’effectif carioca il y a plusieurs mois.

Trois éléments (Luiz Henrique, Igor Jesus et Thiago Almada) qui ont finalement été revendus pour un peu moins de 70 millions d’euros… À ce règlement de dette qui comprendrait également le "prêt gratuit d’Almada et son salaire", Botafogo affirme aussi qu’il a vendu Savarino à l’OL en mars dernier. Un transfert contre la somme de 7,6 millions d’euros, qui se ferait toujours attendre à Rio de Janeiro chez les créanciers ayant fait un affacturage pour du cash immédiat à Botafogo. Qu'il semble loin le temps où John Textor assurait que le club brésilien allait devoir rembourser l'aide lyonnaise pour reconquérir le Brésil...