Actualités
OL Académie

OL Lyonnes : week-end victorieux pour les U19 et la réserve

  • par Antoine Lio

    • Fortes de deux premiers succès la semaine dernière, les jeunes féminines de l'OL ont confirmé ce week-end pour conforter leur première place.

    Quand ce n'est pas l'académie masculine, ce sont les féminines. Après le trois sur trois bouclé par les garçons ce week-end, les filles ont enchaîné une deuxième victoire de rang en championnat. Pour la réserve ou les U19, les deux formations démarrent leur saison 2025/2026 en fanfare, premières de leur poule respective.

    Les U19 ont assuré à Metz dans les vingt dernières minutes.

    Les jeunes Fenottes devaient confirmer à Metz après un large succès contre Reims (4-0). Chose faite en battant les Messines trois buts à zéro, dans les vingt dernières minutes de la partie. Yasmine Benseba, déjà buteuse le week-end dernier, a cette fois-ci vu double en Moselle (70ᵉ, 86ᵉ). Lea Motyka quant à elle marquait le but du break (72ᵉ).

    Avec cette nouvelle victoire, les Lyonnaises confortent leur première place dans cette première étape de la saison, aux côtés de Dijon et Fleury (6 pts). Dimanche prochain (15h), les U19 accueillent Strasbourg, aux antipodes des réussites lyonnaises. Les Strasbourgeoises comptent zéro point après deux défaites, dont une face à Dijon ce week-end (2-1).

    La réserve féminine surclasse Clermont

    L'équipe B de l'OL Lyonnes s'est quant à elle offert un récital offensif face aux Clermontoises (victoire 7-2). Romane Rafalski (2e, 27ᵉ), Lorna Chicha Douvier (33e), Sofia Bekhaled (40e, 76e), Sarah Rougeron (61e) et Maiwenn Olivier (90e) sont les bourreaux lyonnaises de ce week-end. Les filles de Julien Pernet n'ont laissé que des miettes à Clermont (35e, 49e). En tête du classement, la réserve féminine se déplacera au Puy-en-Velay dimanche prochain (15h). Le Puy Foot est bien mal en point en ce début de saison avec deux défaites au compteur.

    à lire également
    Florent Balmont, ancien milieu de l'OL, désormais entraîneur
    OL Académie : les U19 vainqueurs de Schiltigheim et sur le podium

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
    OL : plus d’un match de suspension pour Morton ? 16:15
    OL Lyonnes : week-end victorieux pour les U19 et la réserve 15:30
    Tyler Morton lors de Rennes - OL
    Ligue 1 : Rennes ne réussit décidément pas à l'OL 14:45
    Florent Balmont, ancien milieu de l'OL, désormais entraîneur
    OL Académie : les U19 vainqueurs de Schiltigheim et sur le podium 14:00
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    L’OL rit jaune sur la semelle reçue par Merah à Rennes 13:15
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Rennes - OL (3-1) : Maciel n’a pas apprécié l’attitude de Beye 12:30
    Khalis Merah lors de Rennes - OL
    OL, arbitrage, Descamps, Greif… votre avis nous intéresse 11:45
    Adam Karabec lors de Rennes - OL
    Avec sa défaite à Rennes, l’OL quitte le podium de Ligue 1 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Anthony Rouault, défenseur de Rennes
    Rennes - OL (3-1) : Rouault revient sur son geste envers Merah 10:15
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    Niakhaté après Rennes - OL (3-1) : "Être juste dans les deux sens" 09:30
    Tyler Morton lors de Rennes - OL
    Rennes - OL (3-1) : une première chute en trois temps 08:45
    Rudy Buquet lors de Rennes - OL
    Rennes - OL (3-1) : Louis-Jean peste contre l’arbitrage et la VAR 08:00
    TKYDG du 31 mars
    OL - Médias : TKYDG de retour ce lundi (19h) 07:30
    Malick Fofana lors de Rennes - OL
    Rennes - OL (3-1) : le top, le flop, ce qu'il faut retenir 14/09/25
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    L'OL sombre en fin de match à Rennes (3-1) 14/09/25
    Corentin Tolisso lors d'OL - Metz
    L'OL toujours sans vrai 9 contre Rennes 14/09/25
    Tanguy, supporter de l'OL
    Le jeune supporter de l’OL Tanguy s’en est allé 14/09/25
    Anthony Lopes (Nantes) à la parade contre l'OL
    Anthony Lopes (ex-OL) atteint la barre des 400 matchs en Ligue 1 14/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut