OL Lyonnes : week-end victorieux pour les U19 et la réserve

Fortes de deux premiers succès la semaine dernière, les jeunes féminines de l'OL ont confirmé ce week-end pour conforter leur première place.

Quand ce n'est pas l'académie masculine, ce sont les féminines. Après le trois sur trois bouclé par les garçons ce week-end, les filles ont enchaîné une deuxième victoire de rang en championnat. Pour la réserve ou les U19, les deux formations démarrent leur saison 2025/2026 en fanfare, premières de leur poule respective.

Les U19 ont assuré à Metz dans les vingt dernières minutes.

Les jeunes Fenottes devaient confirmer à Metz après un large succès contre Reims (4-0). Chose faite en battant les Messines trois buts à zéro, dans les vingt dernières minutes de la partie. Yasmine Benseba, déjà buteuse le week-end dernier, a cette fois-ci vu double en Moselle (70ᵉ, 86ᵉ). Lea Motyka quant à elle marquait le but du break (72ᵉ).

Avec cette nouvelle victoire, les Lyonnaises confortent leur première place dans cette première étape de la saison, aux côtés de Dijon et Fleury (6 pts). Dimanche prochain (15h), les U19 accueillent Strasbourg, aux antipodes des réussites lyonnaises. Les Strasbourgeoises comptent zéro point après deux défaites, dont une face à Dijon ce week-end (2-1).

La réserve féminine surclasse Clermont

L'équipe B de l'OL Lyonnes s'est quant à elle offert un récital offensif face aux Clermontoises (victoire 7-2). Romane Rafalski (2e, 27ᵉ), Lorna Chicha Douvier (33e), Sofia Bekhaled (40e, 76e), Sarah Rougeron (61e) et Maiwenn Olivier (90e) sont les bourreaux lyonnaises de ce week-end. Les filles de Julien Pernet n'ont laissé que des miettes à Clermont (35e, 49e). En tête du classement, la réserve féminine se déplacera au Puy-en-Velay dimanche prochain (15h). Le Puy Foot est bien mal en point en ce début de saison avec deux défaites au compteur.