Tyler Morton lors de Rennes - OL
Tyler Morton lors de Rennes – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

Ligue 1 : Rennes ne réussit décidément pas à l'OL

  • par Antoine Lio

    • Dimanche soir, l'OL a encore buté au Roazhon Park face à Rennes (3-1). La quatrième déconvenue sur les six derniers matchs en Bretagne.

    Décidément, la Bretagne, ça ne gagne pas l'OL. Même en menant au score, les hommes de Paulo Fonseca se sont fait rattraper dans les derniers instants (défaite 3-1)… Avec des regrets. Car après avoir fait le travail en première mi-temps, les Rhodaniens sont revenus brinquebalants lors du second acte. Les changements tactiques opérés par Habib Beye ont peut-être apporté satisfaction mais il faut dire que les approximations lyonnaises ont bien aidé aussi. Notamment sur un fait de jeu.

    L'OL s'est sabordé dans les quinze dernières minutes après l'évitable expulsion de Tyler Morton. Un geste de frustration, sûrement, mais qui prouve aussi un certain manque d'expérience dans le haut niveau. De toute manière, le bateau tanguait depuis un moment déjà en deuxième mi-temps et l'OL a connu sa première défaite de la saison, quittant le podium. Le quatrième revers au Roazhon Park sur les six dernières rencontres.

    Un succès de l'OL en 2023

    Par la même occasion, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont manqué l'occasion d'égaler une série de 1981. Époque où les hommes de Jean-Pierre Destrumelle avaient enchaîné quatre victoires pour lancer leur campagne. C'était du bonus, certes, mais il aurait bien donné du baume au cœur à une équipe en difficulté ces dernières années. En tout cas, l'OL est tombé dans le piège rennais, mettant un terme à leur série de trois succès à la suite (Lens, Metz, Marseille).

    En Bretagne, l'OL affiche désormais un bilan de quatre défaites, une victoire et un nul sur ses derniers déplacements. Comble de la situation, l'unique succès grâce à Jake O'Brien était intervenu lors de la saison 2023-2024 alors que l'OL venait d'enchaîner douze matchs sans la moindre victoire sous les ordres de Laurent Blanc puis Fabio Grosso. Dimanche, ce fut une soirée différente…

