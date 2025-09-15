Actualités
Florent Balmont, ancien milieu de l'OL, désormais entraîneur
Florent Balmont, ancien milieu de l’OL, désormais entraîneur (@UFMaconnais)

OL Académie : les U19 vainqueurs de Schiltigheim et sur le podium

    • Après un troisième succès consécutif face à Schiltigheim (2-1), les U19 de l'OL prennent place sur le podium.

    Ce n'était peut-être pas le match le plus abouti, mais il a le mérite de ramener les trois points. Dimanche, les U19 de l'OL se sont imposés à domicile contre Schiltigheim (2-1), bouclant un nouveau week-end parfait pour l'académie avec la réserve et les U17. Le tout grâce à deux réalisations de Nehemie Lurika, dont une sur pénalty. Les joueurs de Florent Balmont semblent avoir trouvé un rythme de croisière. Après des débuts frustrants, les jeunes pousses lyonnaises montent en puissance, premières à égalité avec Dijon et Clermont (10 pts).

    De la régularité dans le jeu et les résultats désormais

    Il n'aura donc fallu que quatre journées pour que le classement se dessine suivant les écuries favorites du haut de tableau. Clermont, Dijon et l'OL (10 pts) complètent le triptyque quand Troyes et Metz (7 pts) suivent le wagon. Les dates peuvent déjà être cochées face à ces adversaires. Duels décisifs où il faudra faire la différence pour creuser l'écart dans la course aux play-offs. C'est encore tôt, bien sûr, mais il faut avoir des ambitions, surtout après quatre journées satisfaisantes. Il ne reste plus qu'à être régulier. Les jeunes de Florent Balmont en auront justement l'occasion samedi prochain (15h) face à Auxerre (6e, 5 pts).

