Actualités
Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

Niakhaté après Rennes - OL (3-1) : "Être juste dans les deux sens"

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Battu pour la première fois de la saison, l’OL a coulé lors des dix dernières minutes. Même si les erreurs d’arbitrage étaient au centre des discussions.

    Il régnait comme un parfum du derby contre l’AS Saint-Etienne en avril dernier du côté du Roazhon Park. Malheureusement, une fois de plus, ce n’est pas allé dans le sens de l’OL pour une première défaite (3-1) dans cet exercice 2025-2026. Tout n’est pas à remettre en cause avec ce revers, car la formation rhodanienne a montré de belles choses, notamment en première mi-temps, mais il y avait forcément un mélange de regrets et de colère après le coup de sifflet final. La faute surtout aux décisions de Rudy Buquet. Comme c’est très souvent le cas en Ligue 1, c’est une fois de plus l’arbitre central qui a été le grand homme de cette partie entre Rennes et l’OL.

    Et comme souvent, ce n’est jamais bon signe, particulièrement si l’on se place dans le camp lyonnais. Entre l’absence de rouge pour Anthony Rouault à la 18e minute et l’expulsion de Tyler Morton à un quart d’heure de la fin, Mr Buquet ne s’est pas fait que des amis entre Rhône et Saône. À l’image de Moussa Niakhaté, c’est l’incompréhension qui prédominait dans le vestiaire de l’OL. "Il y a des faits de jeu problématiques. Je n’en veux pas du tout à Tyler, il a été maladroit. Son rouge est logique, mais il faut être juste dans les deux sens. Sur Khalis (Merah), c’est juste incroyable de ne pas donner rouge", s’interrogeait le Sénégalais.

    "On aurait dû être meilleurs en deuxième mi-temps"

    Comme l’a souligné Matthieu Louis-Jean, il faut une cohérence dans les décisions arbitrables d’un match sur l’autre. Or, ce n’est aujourd’hui pas le cas en Ligue 1 et l’OL en a une nouvelle fois fait les frais, après la controverse du derby il y a quelques mois. Toutefois, si le rouge de Morton a eu pour effet de faire voler en éclat le bloc lyonnais, cette première défaite n’est pas que du ressort de Rudy Buquet. Moussa Niakhaté n’a d’ailleurs pas manqué de le préciser. "Je ne vais pas passer mon temps à polémiquer. Si on avait fait une meilleure deuxième mi-temps, on aurait gagné cent fois." Difficile de donner tort au vice-capitaine sur ce coup, car l’OL a eu les opportunités de se mettre à l’abri à onze contre onze.

    à lire également
    Anthony Rouault, défenseur de Rennes
    Rennes - OL (3-1) : Rouault revient sur son geste envers Merah
    4 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - lun 15 Sep 25 à 9 h 51

      Quand on veut gagner un match que ce soit à 11 contre 10 ou l'inverse on le gagne. Rappelons-nous les rencontres en supériorité numérique qu'on a pas gagné non plus, je sais plus lesquels mais on a connu ça plusieurs fois, et récemment. Il me semble même qu'on en a perdu un à 11 contre 9...

      Signaler
      1. Dragon2332
        Dragon2332 - lun 15 Sep 25 à 10 h 21

        @JUNi DU 36 : merci pour les propos de ton style : "quand on veut, on peut"

        Question : pourquoi n'es tu pas milliardaire alors ?

        Le carton rouge en 1ère mi-temps aurait forcément totalement changé le scénario du match mais ce qui est certain, c'est qu'il n'aurait pas marqué l'égalisation et on ne parle pas du reste du match

        Bouquet et Frappart montrent leur incompétence une fois de plus, et, "bizarrement", ça tombe sur l'OL ...

        Signaler
    2. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - lun 15 Sep 25 à 9 h 53

      Bonne analyse ! Nous avons été moins tranchants en seconde mi-temps ! Par contre l’absence d’un véritable avant centre se fait cruellement sentir ! Je n’ai pas compris l’entrée de Rachid G. Qui n’est pas encore au point!

      Signaler
    3. Avatar
      jeremy - lun 15 Sep 25 à 10 h 32

      Le vrai tournant du match, c'est le duel raté par Merah.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Anthony Rouault, défenseur de Rennes
    Rennes - OL (3-1) : Rouault revient sur son geste envers Merah 10:15
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    Niakhaté après Rennes - OL (3-1) : "Être juste dans les deux sens" 09:30
    Tyler Morton lors de Rennes - OL
    Rennes - OL (3-1) : une première chute en trois temps 08:45
    Rudy Buquet lors de Rennes - OL
    Rennes - OL (3-1) : Louis-Jean peste contre l’arbitrage et la VAR 08:00
    TKYDG du 31 mars
    OL - Médias : TKYDG de retour ce lundi (19h) 07:30
    Malick Fofana lors de Rennes - OL
    Rennes - OL (3-1) : le top, le flop, ce qu'il faut retenir 14/09/25
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    L'OL sombre en fin de match à Rennes (3-1) 14/09/25
    Corentin Tolisso lors d'OL - Metz
    L'OL toujours sans vrai 9 contre Rennes 14/09/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Tanguy, supporter de l'OL
    Le jeune supporter de l’OL Tanguy s’en est allé 14/09/25
    Anthony Lopes (Nantes) à la parade contre l'OL
    Anthony Lopes (ex-OL) atteint la barre des 400 matchs en Ligue 1 14/09/25
    La joie des joueurs de l'OL contre Metz
    Entre Rennes et l’OL, des rotations opposées 14/09/25
    Zaki Atamna, gardien au sein de l'OL Académie
    OL Académie : les U17 sans pitié contre le FC Lyon 14/09/25
    L'attaquant de Monaco, Breel Embolo
    Contre l'OL, Rennes mise sur son duo Embolo - Lepaul 14/09/25
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Rennes - OL : la défense, nouvelle force lyonnaise 14/09/25
    Tyler Morton (OL) face à Metz
    Ligue 1 : Morton (OL) en lice pour le joueur du mois d’août 14/09/25
    Georges Mikautadze célèbre son but pour l'OL contre Le Havre
    OL : Mikautadze s’est "sacrifié pour sauver le club que j’aime" 14/09/25
    Violeau, Coupet, Anderson champions de France avec l'OL
    Violeau et l’OL "se sentaient comme des machines" en 2002 14/09/25
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL : des joueurs plus responsabilisés avec la suspension de Fonseca ? 14/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut