Niakhaté après Rennes - OL (3-1) : "Être juste dans les deux sens"

Battu pour la première fois de la saison, l’OL a coulé lors des dix dernières minutes. Même si les erreurs d’arbitrage étaient au centre des discussions.

Il régnait comme un parfum du derby contre l’AS Saint-Etienne en avril dernier du côté du Roazhon Park. Malheureusement, une fois de plus, ce n’est pas allé dans le sens de l’OL pour une première défaite (3-1) dans cet exercice 2025-2026. Tout n’est pas à remettre en cause avec ce revers, car la formation rhodanienne a montré de belles choses, notamment en première mi-temps, mais il y avait forcément un mélange de regrets et de colère après le coup de sifflet final. La faute surtout aux décisions de Rudy Buquet. Comme c’est très souvent le cas en Ligue 1, c’est une fois de plus l’arbitre central qui a été le grand homme de cette partie entre Rennes et l’OL.

Et comme souvent, ce n’est jamais bon signe, particulièrement si l’on se place dans le camp lyonnais. Entre l’absence de rouge pour Anthony Rouault à la 18e minute et l’expulsion de Tyler Morton à un quart d’heure de la fin, Mr Buquet ne s’est pas fait que des amis entre Rhône et Saône. À l’image de Moussa Niakhaté, c’est l’incompréhension qui prédominait dans le vestiaire de l’OL. "Il y a des faits de jeu problématiques. Je n’en veux pas du tout à Tyler, il a été maladroit. Son rouge est logique, mais il faut être juste dans les deux sens. Sur Khalis (Merah), c’est juste incroyable de ne pas donner rouge", s’interrogeait le Sénégalais.

"On aurait dû être meilleurs en deuxième mi-temps"

Comme l’a souligné Matthieu Louis-Jean, il faut une cohérence dans les décisions arbitrables d’un match sur l’autre. Or, ce n’est aujourd’hui pas le cas en Ligue 1 et l’OL en a une nouvelle fois fait les frais, après la controverse du derby il y a quelques mois. Toutefois, si le rouge de Morton a eu pour effet de faire voler en éclat le bloc lyonnais, cette première défaite n’est pas que du ressort de Rudy Buquet. Moussa Niakhaté n’a d’ailleurs pas manqué de le préciser. "Je ne vais pas passer mon temps à polémiquer. Si on avait fait une meilleure deuxième mi-temps, on aurait gagné cent fois." Difficile de donner tort au vice-capitaine sur ce coup, car l’OL a eu les opportunités de se mettre à l’abri à onze contre onze.