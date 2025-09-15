Actualités
Anthony Rouault, défenseur de Rennes
Anthony Rouault, défenseur de Rennes (@staderennais)

Rennes - OL (3-1) : Rouault revient sur son geste envers Merah

  • par David Hernandez
  2 Commentaires

    • Auteur d’une grosse semelle sur le tibia de Khalis Merah, Anthony Rouault a échappé au carton rouge dimanche soir. Le défenseur de Rennes sait qu’il est passé entre les gouttes.

    Tout aurait pu être bien différent après le quart d’heure de jeu. Après l’ouverture du score de Corentin Tolisso d’une sublime tête, l’OL pensait pouvoir jouer en supériorité numérique pendant plus d’une heure. C’est en tout cas ce que laissait penser la grossière faute d’Anthony Rouault sur Khalis Merah. En retard sur l’action, le défenseur rennais s’est essuyé les crampons sur le genou et le tibia du jeune milieu lyonnais. Cela n’a pourtant pas été suffisant pour que Rudy Buquet ne siffle une faute et encore moins pour que la VAR n’intervienne et considère ce geste comme une atteinte à l’intégrité physique de Merah. De quoi provoquer la colère des Lyonnais après la rencontre, à l’image de Matthieu Louis-Jean, le directeur technique.

    "Je sais que je le touche un peu"

    Dans un remake de ce qui avait pu être observé lors du derby contre Saint-Etienne en avril dernier, cette mauvaise décision arbitrale a eu des conséquences sur le reste de la rencontre. Rennes a continué à onze et comble du spectacle, Rouault a relancé les siens en égalisant à la 80e minute. Un scénario qui rappelle forcément celui de Lucas Stassin, resté sur le terrain malgré sa semelle sur Tolisso à Geoffroy-Guichard et double buteur ensuite.

    Interrogé après la rencontre sur son geste, Anthony Rouault a préféré la jouer profil bas, non sans une pointe d’humour. "Je n'ai pas revu l'image. Après, je sais que je le touche un peu, mais je ne sais pas où exactement. Mais bon, si la VAR et l'arbitre n'ont rien dit, c'est que ça va. Ou ils se sont trompés, mais ce n'est pas moi qui décide". Difficile de lui donner tort sur ce point.

    2 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - lun 15 Sep 25 à 10 h 17

      Très drôle , s'il lui casse la jambe , c'est la Var qui décide ?

    2. Avatar
      jeremy - lun 15 Sep 25 à 10 h 20

      "Après, je sais que je le touche un peu, mais je ne sais pas où exactement"

      On dirait la défense de Depardieu

