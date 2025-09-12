"Le plus dur est passé"… De l’optimisme à venir à l’OL ?

Passé proche de la catastrophe il y a trois mois, l’OL a dû la jouer serré durant l’été. La direction lyonnaise assure que le plus dur est derrière elle, même s’il va falloir se serrer la ceinture encore quelque temps.

Voir l’OL en Ligue 1 est presque un petit miracle. Alors observer que la formation lyonnaise est pour le moment sur trois victoires en trois matchs de championnat relève presque du rêve absolu. Dimanche soir (20H45), les joueurs de Paulo Fonseca viseront le quatre sur quatre à Rennes pour poursuivre cette embellie observée depuis le début de l’été. Après la catastrophe de la relégation administrative en Ligue 2 prononcée le 24 juin dernier, l’OL est passé par de nombreuses phases, toutes plus positives à chaque fois.

Toutefois, le nouveau projet est bien loin de celui vendu par John Textor au moment de son arrivée entre Rhône et Saône. Fini les envies de batailler avec le PSG après être passé proche de la mort. "Michele Kang et Ares ont sauvé le club. C’est absolument ça, a juré Michael Gerlinger jeudi soir sur RMC (…) On a délivré un budget basé sur une qualification européenne. Pas nécessairement la Ligue des champions, mais l’Europe en général. Si on fait mieux, on aura plus de revenus. Si on fait pire, on aura moins de revenus."

"On devra toujours économiser de l'argent"

Le directeur général de l’OL assure que "le plus dur est passé" dans la capitale des Gaules. Cependant, il ne faut pas y voir une fin de l’austérité comme cela a été le cas durant cette intersaison. Comme il l’avait avancé après la fin du mercato estival, l’OL table sur trois années pour un certain retour à la normale. Mais le club a réalisé une grosse partie du travail ces dernières semaines afin de retrouver une discipline financière. "On a dû réduire la masse salariale de plus de 50%. C’était un exercice très, très difficile et singulier cet été. Selon moi, on devra toujours économiser de l'argent dans les années à venir, mais pas autant". La politique lancée au début de l’été avec des coups réalisés de façon intelligente et sans excès risque de se perpétuer dans le temps à Décines.