OL - Eagle Football : du changement attendu au sein de la holding

Tandis que l’étau se resserre autour de John Textor à Botafogo, la holding Eagle Football va connaitre quelques changements dans les prochains jours. Mark Affolter et Chris Mallon, les garde-fous d’Ares, vont démissionner et se voir remplacés.

Sa tête n’est pas encore vraiment mise à prix, entre John Textor et Botafogo, la lune de miel a clairement pris fin ces dernières semaines. Face aux résultats décevants sur le terrain et à quelques batailles juridiques en dehors, l’homme d’affaires américain a vu la pression des supporters cariocas s’intensifier depuis quelque temps. La question d’un changement de présidence à la tête de Botafogo a d’ailleurs pris de l’épaisseur ces derniers jours, laissant à penser une vraie perte d’influence de Textor et donc une future mainmise d’Ares et de certains actionnaires d’Eagle Football. Seulement, les récentes annonces montrent que Textor n’a pas totalement perdu la main.

Deux remplaçants que Textor doit valider

Alors qu’ils servaient de garde-fous pour contrer les plans de l’Américain et représentaient les actionnaires tels qu’Ares, Mark Affolter et Chris Mallon vont démissionner de leur poste de directeur au sein d’Eagle Football BidCo le 15 octobre prochain pour "raisons personnelles" pour le second. De quoi laisser le champ libre à John Textor ? Pas vraiment, puisque L’Equipe annonce que l’ancien président de l’OL va devoir valider le nom des deux remplaçants. Deux profils soumis par les actionnaires et dont on connait les noms : Stephen Welch et Justin Le Fort.