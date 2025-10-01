Actualités
John Textor, propriétaire de l'OL et patron d'Eagle Football
John Textor, propriétaire de l’OL et patron d’Eagle Football (Photo by Jhony Pinho / AGIF / AGIF via AFP)

Après ceux de l’OL, les supporters de Botafogo chargent Textor

  • par David Hernandez
  5 Commentaires

    • Loin de l’OL, John Textor ne fait plus forcément l’unanimité au Brésil. Face aux résultats en dedans de Botafogo, les supporters cariocas commencent à se faire entendre.

    Le 28 juin dernier, les différents groupes de supporters de l’OL avaient appelé à un rassemblement devant le Grand Stade. La volonté était de demander le départ de John Textor et d’en finir avec la multipropriété. Il n’avait fallu que quelques heures pour que les supporters soient entendus, même si la décision avait déjà été prise avant cette manifestation. Face à la menace de la relégation en Ligue 2, l’Américain avait gentiment glissé sur le côté pour laisser la place à Michele Kang comme président de l’OL et d’Eagle Football Group. Toutefois, Textor avait assuré avoir laissé sa place pour le bien du club, mais aussi pour se concentrer à 100% sur Botafogo. Les mauvaises langues diront que c’était déjà le cas avant, mais désormais, plus personne n’entend parler de Textor à l’OL.

    "Clown" et "escroc" inscrits sur les banderoles

    Seulement, les choses ne vont pas forcément en s’arrangeant à Botafogo. S’il souhaite avoir le pouvoir et surtout placer le club dans une autre galaxie, l’homme d’affaires américain se retrouve avant tout dans une bataille avec Ares, mais aussi Iconic Sports. Sur le terrain, ce n’est pas forcément mieux avec une formation cinquième du championnat et surtout déjà éliminée de la Copa Libertadores. Un comble pour un tenant du titre. Alors forcément, cela commence à faire grincer des dents à Rio de Janeiro avec quelques voix qui se font entendre.

    Près du stade olympique Nilton Santos, plusieurs fans se sont rassemblés dans la nuit du mardi au mercredi 1er octobre pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis des décisions prises par John Textor. Ils ont déployé des banderoles traitant l’Américain "d’escroc" mais aussi de "clown". La lune de miel semble aussi terminée à Botafogo, même si le conseil d'administration a confirmé que la planification pour 2026 avait déjà commencé sous sa direction.

    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    Fonseca avant OL - Salzbourg : "Un groupe qui doit être une famille"
    5 commentaires
    1. Avatar
      Aristide - mer 1 Oct 25 à 16 h 37

      C'est qui déjà qui disait que tous les supporters de Botafogo étaient heureux d'avoir un Textor comme président ?

      https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/La-colere-des-supporters-de-botafogo-contre-john-textor-au-nilton-santos/1598151

      Pas de quoi s'enflammer, ils ne sont que 4 à présenter les banderoles hostiles 🥳

      Signaler
    2. Darn
      Darn - mer 1 Oct 25 à 16 h 37

      Pour le coup, de sacrées girouettes... Qui ont la mémoire courte.
      Mais bon, tout le monde se réjouira, naturellement, que l'étau se resserre sur Textor. Moi non plus, je ne le plaindrais pas.

      Signaler
    3. Juni38
      Juni38 - mer 1 Oct 25 à 16 h 46

      Après la fête , c'est la gueule de bois.
      La chute est d'autant plus brutale qu'ils étaient monté haut , avec l'argent de l'OL...
      Le robinet est désormais fermé, la vache à lait OL n'est plus la , et il a vendu les 4 meilleurs joueurs de l'équipe , sans les remplacer .
      Désormais c'est Forrest qu'il renforce ! 🙃.
      Même la légende du club , Paulo César , qui était enthousiaste il y a un an , déchante complètement et comprend qu'ils se sont fait bien avoir par le ricain.
      Ce dernier a vraiment fait fort pour enfumer tout le monde , y compris Kang et Ares , qui croyaient en ses boniments !!

      Signaler
    4. Toitoi
      Toitoi - mer 1 Oct 25 à 17 h 28

      Il va finir par être grillé d'avance auprès des supporteurs de ses potentiels futurs clubs.
      Il devrait abandonner l'idée d'investir à nouveau dans le foot.

      Signaler
    5. RBV
      RBV - mer 1 Oct 25 à 17 h 30

      Tic-Tac Tic-Tac…

      Signaler

