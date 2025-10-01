Après ceux de l’OL, les supporters de Botafogo chargent Textor

Loin de l’OL, John Textor ne fait plus forcément l’unanimité au Brésil. Face aux résultats en dedans de Botafogo, les supporters cariocas commencent à se faire entendre.

Le 28 juin dernier, les différents groupes de supporters de l’OL avaient appelé à un rassemblement devant le Grand Stade. La volonté était de demander le départ de John Textor et d’en finir avec la multipropriété. Il n’avait fallu que quelques heures pour que les supporters soient entendus, même si la décision avait déjà été prise avant cette manifestation. Face à la menace de la relégation en Ligue 2, l’Américain avait gentiment glissé sur le côté pour laisser la place à Michele Kang comme président de l’OL et d’Eagle Football Group. Toutefois, Textor avait assuré avoir laissé sa place pour le bien du club, mais aussi pour se concentrer à 100% sur Botafogo. Les mauvaises langues diront que c’était déjà le cas avant, mais désormais, plus personne n’entend parler de Textor à l’OL.

"Clown" et "escroc" inscrits sur les banderoles

Seulement, les choses ne vont pas forcément en s’arrangeant à Botafogo. S’il souhaite avoir le pouvoir et surtout placer le club dans une autre galaxie, l’homme d’affaires américain se retrouve avant tout dans une bataille avec Ares, mais aussi Iconic Sports. Sur le terrain, ce n’est pas forcément mieux avec une formation cinquième du championnat et surtout déjà éliminée de la Copa Libertadores. Un comble pour un tenant du titre. Alors forcément, cela commence à faire grincer des dents à Rio de Janeiro avec quelques voix qui se font entendre.

Près du stade olympique Nilton Santos, plusieurs fans se sont rassemblés dans la nuit du mardi au mercredi 1er octobre pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis des décisions prises par John Textor. Ils ont déployé des banderoles traitant l’Américain "d’escroc" mais aussi de "clown". La lune de miel semble aussi terminée à Botafogo, même si le conseil d'administration a confirmé que la planification pour 2026 avait déjà commencé sous sa direction.