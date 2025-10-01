Actualités
Le RB Salzbourg face au FC Porto en Ligue Europa
Le RB Salzbourg face au FC Porto en Ligue Europa (AFP)

À quoi doit s’attendre l'OL contre Salzbourg ?

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Vainqueur de son premier match à Utrecht, l’OL aimerait confirmer face au RB Salzbourg. Une formation autrichienne très portée sur le contre-pressing, à en croire Paulo Fonseca.

    Cinq victoires en six matchs de Ligue 1, un succès pour démarrer la Ligue Europa la semaine passée... L'OL peut difficilement faire mieux dans ce début de saison dans les deux compétitions qu'il dispute. Toutefois, le chemin est encore long avant de parvenir aux différents objectifs. Paulo Fonseca et ses joueurs en ont conscience, mais tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Cela sera également le cas jeudi soir au Parc OL avec la venue du RB Salzbourg pour la deuxième journée de Ligue Europa.

    Sans trahir de secrets, difficile de se faire une réelle opinion de la formation autrichienne, peu médiatisée en France. Alors Paulo Fonseca a tenté de donner quelques caractéristiques propres au groupe de Thomas Letsch"Je pense qu'elle est l'une des équipes les plus fortes que nous aurons jouées jusqu'à maintenant. J'ai regardé leur dernier match contre Porto. Ils ont fait un grand match. Je pense qu'ils méritaient un autre résultat (défaite 1-0). C'est une équipe très forte, avec beaucoup d'expérience dans cette compétition. C'est une équipe très verticale avec des joueurs très rapides devant. C'est une équipe de contre-pressing."

    Tessmann : "Être prêts à se battre"

    À première vue, rien ne laisse supposer que l'OL passera une soirée des plus tranquilles à Décines ce jeudi soir. Fonseca en a d'ailleurs bien conscience, lui qui a annoncé qu'il ne ferait "que deux à trois changements maximum". Après un manque de maîtrise certain à Lille, les Lyonnais espèrent reprendre le contrôle du ballon, sans se faire surprendre défensivement. "C’est une équipe intense, agressive, donc il va falloir qu’on soit prêt à se battre. On va essayer de garder le ballon, de dominer, a avancé Tanner Tessmann. On a fait un bon début en Europa League, mais il n’y a que huit matchs, donc il faut prendre le plus de points possibles, le plus rapidement possible." Avec six points en deux matchs, l'OL aura fait une partie du chemin. Même si la route jusqu'à Istanbul reste sinueuse.

    à lire également
    John Textor, propriétaire de l'OL et patron d'Eagle Football
    Après ceux de l’OL, les supporters de Botafogo chargent Textor
    1 commentaire
    1. Toitoi
      Toitoi - mer 1 Oct 25 à 17 h 29

      A une victoire.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Le RB Salzbourg face au FC Porto en Ligue Europa
    À quoi doit s’attendre l'OL contre Salzbourg ? 17:20
    John Textor, propriétaire de l'OL et patron d'Eagle Football
    Après ceux de l’OL, les supporters de Botafogo chargent Textor 16:30
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    Fonseca avant OL - Salzbourg : "Un groupe qui doit être une famille" 15:40
    Tanner Tessmann en conférence avant OL - RB Salzbourg
    Tessmann (OL) : "J'ai de plus en plus confiance" 14:50
    Martin Satriano lors d'OL - Angers
    OL - RB Salzbourg : Satriano enchaînera une 2e titularisation européenne 14:00
    Malick Fofana face à Utrecht
    Contre Salzbourg, l’OL affrontera son 100e adversaire européen 13:15
    Michele Kang et Jean-Michel Aulas lors d'un match de l'OL
    Aulas n’envisage pas un retour à l’OL 12:30
    Les joueurs de l'OL à l'entraînement avant Angers
    OL - RB Salzbourg : Tolisso de retour, Abner en séance individualisée 11:46
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Lacazette (OL) face aux Glasgow Rangers
    Un suspect interpelé pour le cambriolage de Lacazette lors d’OL - Angers 11:00
    Les joueurs de l'OL vainqueurs à Lille
    Ligue 1, Ligue Europa… le programme de l’OL en octobre 10:15
    Les joueurs de l'OL à Lille lors de la 6e journée de Ligue 1.
    OL - Ligue 1 : des droits TV revus à la hausse ? 09:30
    Malick Fofana lors d'OL - Besiktas
    OL : le coup de pompe de Fofana 08:45
    Baptiste Couilloud (LOU) et Fleury Di Nallo (ex-OL) pour les 100 ans de Gerland
    Govou et Di Nallo (ex-OL) célèbrent les 100 ans de Gerland avec le LOU 08:00
    Dominik Greif (OL) face à Olivier Giroud et Lille
    Lille - OL (0-1) : pas d’erreur d’arbitrage selon la DTA 07:30
    Thomas Leonard lors d'OL - Reims
    OL - Toulouse arbitré par Thomas Léonard 30/09/25
    Le RB Salzbourg face au FC Porto en Ligue Europa
    Le RB Salzbourg découvrira le Parc OL mercredi 30/09/25
    Les supporters de l'OL
    L’OL espère que les supporters répondront présent contre le RB Salzbourg 30/09/25
    TKYDG du 31 mars
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 29 septembre en podcast  30/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut