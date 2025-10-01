Vainqueur de son premier match à Utrecht, l’OL aimerait confirmer face au RB Salzbourg. Une formation autrichienne très portée sur le contre-pressing, à en croire Paulo Fonseca.

Cinq victoires en six matchs de Ligue 1, un succès pour démarrer la Ligue Europa la semaine passée... L'OL peut difficilement faire mieux dans ce début de saison dans les deux compétitions qu'il dispute. Toutefois, le chemin est encore long avant de parvenir aux différents objectifs. Paulo Fonseca et ses joueurs en ont conscience, mais tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Cela sera également le cas jeudi soir au Parc OL avec la venue du RB Salzbourg pour la deuxième journée de Ligue Europa.

Sans trahir de secrets, difficile de se faire une réelle opinion de la formation autrichienne, peu médiatisée en France. Alors Paulo Fonseca a tenté de donner quelques caractéristiques propres au groupe de Thomas Letsch. "Je pense qu'elle est l'une des équipes les plus fortes que nous aurons jouées jusqu'à maintenant. J'ai regardé leur dernier match contre Porto. Ils ont fait un grand match. Je pense qu'ils méritaient un autre résultat (défaite 1-0). C'est une équipe très forte, avec beaucoup d'expérience dans cette compétition. C'est une équipe très verticale avec des joueurs très rapides devant. C'est une équipe de contre-pressing."

Tessmann : "Être prêts à se battre"

À première vue, rien ne laisse supposer que l'OL passera une soirée des plus tranquilles à Décines ce jeudi soir. Fonseca en a d'ailleurs bien conscience, lui qui a annoncé qu'il ne ferait "que deux à trois changements maximum". Après un manque de maîtrise certain à Lille, les Lyonnais espèrent reprendre le contrôle du ballon, sans se faire surprendre défensivement. "C’est une équipe intense, agressive, donc il va falloir qu’on soit prêt à se battre. On va essayer de garder le ballon, de dominer, a avancé Tanner Tessmann. On a fait un bon début en Europa League, mais il n’y a que huit matchs, donc il faut prendre le plus de points possibles, le plus rapidement possible." Avec six points en deux matchs, l'OL aura fait une partie du chemin. Même si la route jusqu'à Istanbul reste sinueuse.