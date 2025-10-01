Actualités
Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
Rachid Ghezzal lors d’Utrecht – OL (Photo by Peter Lous / NurPhoto via AFP)

OL - RB Salzbourg : pas encore prêt physiquement, Ghezzal absent du groupe

  par David Hernandez

    • Avec le retour de Corentin Tolisso, Paulo Fonseca peut compter sur toutes ses forces vives à l’instant T. Néanmoins, le coach de l’OL sait qu’il ne peut compter qu’à moitié sur Rachid Ghezzal, pas forcément au point physiquement et ne l’a donc pas retenu.

    Avec deux ou trois changements et la titularisation de Martin Satriano, Paulo Fonseca a déjà donné quelques indices concernant l'équipe qui pourrait être alignée jeudi soir face au RB Salzbourg. Seulement, il prendra toutes ses décisions "ce mercredi" comme il l'a laissé entendre en conférence de presse. On peut le croire ou non, mais une chose est sûre : Rachid Ghezzal ne débutera ni dans le onze ni sur le banc.

    L'international algérien ne fait pas partie du groupe de 21 joueurs retenu par Fonseca. Le numéro 18 de l'OL n'est pas encore au point physiquement, et cela s'est ressenti sur ses entrées en jeu. "Rachid ne sera pas titulaire demain. Nous avons décidé de faire un travail physique avec lui. Il a besoin de progresser physiquement, donc il ne commencera pas."

    Barisic de retour

    Un mois après son arrivée, Ghezzal est encore dans une phase de remise à niveau... C'est de ce fait des tribunes qu'il verra onze de ses coéquipiers commencer la rencontre contre le RB Salzbourg. Corentin Tolisso en sera-t-il ? Suspendu à Utrecht, le capitaine de l'OL signe son retour pour cette deuxième journée de Ligue Europa. C'est le seul retour notable par rapport au premier match aux Pays-Bas. Téo Barisic revient dans le groupe après avoir laissé sa place pour le déplacement à Lille et joué avec la réserve lundi en Challenge Espoirs face au Paris FC.

