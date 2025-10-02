L’OL de retour en 4-2-3-1 face à Salzbourg

En annonçant la titularisation de Martin Satriano, Paulo Fonseca n’a laissé que peu de doutes sur le schéma adopté par l’OL contre Salzbourg. Toutefois, il y aura quelques rotations comme indiqué par l’entraîneur portugais.

Le retour à une pointe a été rapidement acté par Paulo Fonseca. Si l’OL a évolué en 4-2-4 à Lille, il retrouvera un schéma plus classique ce jeudi soir en Ligue Europa. Contre le RB Salzbourg, Martin Satriano va enchaîner une troisième titularisation depuis son arrivée en terres rhodaniennes début septembre. Déjà titulaire à Utrecht, il avait eu un rôle ingrat face aux colosses néerlandais. Mais, son abattage n’avait pas été de trop pour ramener les trois points. Paulo Fonseca a souligné cette attitude mercredi en conférence de presse, tout en confirmant que l’Uruguayen avait besoin d’enchaîner pour pouvoir progresser et se montrer décisif. Est-ce que ce sera pour ce jeudi soir ? Tous l’espèrent, même s’il devra surement faire avec quelques expérimentations derrière lui.

Un peu de repos pour Fofana ?

La Ligue Europa représente un bon moyen de faire tourner et Fonseca ne l'a pas caché. Avec Toulouse qui arrive très rapidement après Salzbourg, il risque d’y avoir un peu de rotation. Que ce soit au coup d’envoi, mais aussi durant le match. Un peu à la manière de ce qu’il avait fait à Utrecht avec un quadruple changement juste après l’heure de jeu. Cette gestion est presque obligatoire pour ne pas tirer trop sur la corde avant la trêve internationale. Mais, ce jeudi soir, l’OL se présentera avec une formation qui a tout pour aller chercher les trois points face à l’équipe de la galaxie Red Bull. Avec une interrogation sur qui occupera les ailes.

La composition probable de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, De Carvalho - Sulc, Tolisso, Fofana (ou Karabec) - Satriano