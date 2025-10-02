Actualités
Malick Fofana face à Utrecht
Malick Fofana face à Utrecht

L’OL de retour en 4-2-3-1 face à Salzbourg

    • En annonçant la titularisation de Martin Satriano, Paulo Fonseca n’a laissé que peu de doutes sur le schéma adopté par l’OL contre Salzbourg. Toutefois, il y aura quelques rotations comme indiqué par l’entraîneur portugais.

    Le retour à une pointe a été rapidement acté par Paulo Fonseca. Si l’OL a évolué en 4-2-4 à Lille, il retrouvera un schéma plus classique ce jeudi soir en Ligue Europa. Contre le RB Salzbourg, Martin Satriano va enchaîner une troisième titularisation depuis son arrivée en terres rhodaniennes début septembre. Déjà titulaire à Utrecht, il avait eu un rôle ingrat face aux colosses néerlandais. Mais, son abattage n’avait pas été de trop pour ramener les trois points. Paulo Fonseca a souligné cette attitude mercredi en conférence de presse, tout en confirmant que l’Uruguayen avait besoin d’enchaîner pour pouvoir progresser et se montrer décisif. Est-ce que ce sera pour ce jeudi soir ? Tous l’espèrent, même s’il devra surement faire avec quelques expérimentations derrière lui.

    Un peu de repos pour Fofana ?

    La Ligue Europa représente un bon moyen de faire tourner et Fonseca ne l'a pas caché. Avec Toulouse qui arrive très rapidement après Salzbourg, il risque d’y avoir un peu de rotation. Que ce soit au coup d’envoi, mais aussi durant le match. Un peu à la manière de ce qu’il avait fait à Utrecht avec un quadruple changement juste après l’heure de jeu. Cette gestion est presque obligatoire pour ne pas tirer trop sur la corde avant la trêve internationale. Mais, ce jeudi soir, l’OL se présentera avec une formation qui a tout pour aller chercher les trois points face à l’équipe de la galaxie Red Bull. Avec une interrogation sur qui occupera les ailes.

    La composition probable de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, De Carvalho - Sulc, Tolisso, Fofana (ou Karabec) - Satriano

    commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - jeu 2 Oct 25 à 8 h 36

      il a des options interessantes pour pouvoir faire tourner un peu , et reposer certains joueurs , c'est interessant .
      avec de carvalho , sulc , il ne baisse pas le niveau collectif .
      Par contre la défense joue tous les matchs , il n'y a pas beaucoup de possibilités de rotations .

      
    2. Avatar
      BadGone91 - jeu 2 Oct 25 à 8 h 42

      On va encore remettre Sulc en ailier ? C'est vraiment pas le top. Je suis ok pour lui donner du temps de jeu, mais autant le faire jouer à son vrai poste.

      Moreira qui fait des bonnes rentrées n'a pas l'air d'avoir la confiance du coach

      

