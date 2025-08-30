Actualités
Tyler Morton (OL) face à Metz (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

OL : pour Clinton Mata, les recrues "ont une bonne mentalité"

  • par Gwendal Chabas

    • Clinton Mata s'est exprimé sur l'intégration des recrues lyonnaises de l'été. Le défenseur évoque des petits nouveaux à la "bonne mentalité", ce qui semble lui plaire.

    Il y a évidemment Tyler Morton, le régulateur du milieu de terrain depuis son arrivée. Mais en plus de l'Anglais, nous avons déjà pu voir à l'œuvre Pavel Šulc, Adam Karabec, Afonso Moreira et Ruben Kluivert. Hormis Dominik Grief donc, toutes les recrues ont déjà lancé leur histoire en Ligue 1, avec plus ou moins de temps de jeu.

    Pour les accueillir, l'OL compte sur des garçons comme Corentin Tolisso ou Moussa Niakhaté. Autre cadre du vestiaire et footballeur expérimenté, Clinton Mata est un excellent interlocuteur pour ces petits nouveaux par son côté polyglotte et son caractère jovial. Vendredi, il était invité à commenter l'intégration de ces joueurs à l'effectif.

    "Ils se sont vite adaptés"

    Pour l'instant, tout parait bien se dérouler de l'extérieur. L'Angolais ne contredit pas cette impression. "Ils sentent qu'on a un bon groupe. On les a aidés au maximum à s'intégrer pour qu'ils puissent se sentir à l'aise, a-t-il insisté. C'est très important lorsque vous venez de l'étranger de pouvoir se familiariser avec les nouveaux coéquipiers et avec le pays. Ce n'est pas toujours évident, mais la plupart des joueurs qui sont arrivés sont très bien, se sont vite adaptés. Ils ont une bonne mentalité, et c'est l'essentiel."

    Martin Satriano avec Lens
    Mercato : Martin Satriano (Lens) vers l'OL

