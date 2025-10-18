Actualités
Nicolas Tagliafico au duel contre El Idrissy lors d'OL -Ajaccio
Nicolas Tagliafico au duel contre El Idrissy lors d’OL -Ajaccio (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Nice - OL : Niakhaté, Tagliafico et Tessmann préservés

  • par Gwendal Chabas
  • 45 Commentaires

    • Les trois internationaux rentrés les derniers à Lyon : Moussa Niakhaté, Nicolas Tagliafico et Tanner Tessmann, seront remplaçants contre Nice (17 heures). L'OL se présentera avec un 11 mixe.

    Finalement, Paulo Fonseca a jugé qu'ils étaient trop justes. Jeudi, lorsqu'il a évoqué les cas de Moussa Niakhaté, Nicolas Tagliafico et Tanner Tessmann, le coach portugais se voulait prudent. Et à raison visiblement, puisqu'il a choisi de laisser les trois hommes sur le banc au coup d'envoi face à Nice (17 heures). Un choix qui s'explique par leur retour tardif à Lyon. Ils n'ont en effet eu qu'une seule séance cette semaine avec leurs partenaires après avoir joué mercredi en sélection.

    Première titularisation en Ligue 1 pour Kluivert

    Les "remplaçants naturels" des deux défenseurs vont donc les suppléer ce samedi, en l'occurence Ruben Kluivert et Abner. Le Brésilien a repris ces derniers jours l'entraînement collectif après sa blessure survenue mi-septembre. Il est tout de suite lancé dans le grand bain. Pour le Néerlandais, il s'agit de sa première titularisation en Ligue 1. À leurs côtés, nous retrouverons sans surprise Ainsley Maitland-Niles et Clinton Mata.

    Pour compenser l'absence de Tessmann, le staff a décidé de reculer Corentin Tolisso d'un cran, avec Tyler Morton, dans le double-pivot. C'est le Tchèque Pavel Šulc, plutôt que Khalis Merah, qui évoluera comme meneur de jeu. Sur les ailes, Adam Karabec et Malick Fofana enchaînent, tout comme Martin Satriano, qui semblait monter en puissance avant la trêve.

    Le 11 de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Abner - Morton, Tolisso (C) - Karabec, Šulc, Fofana - Satriano

    à lire également
    Moussa Niakhaté
    Nice - OL : Moussa Niakhaté ratera ses premières minutes de la saison
    45 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - sam 18 Oct 25 à 16 h 04

      Compo prévisible, on verra bien

      Signaler
      1. Dragon2332
        Dragon2332 - sam 18 Oct 25 à 16 h 58

        @lekinslayer :e le remplacement de Niakhaté tu l'avais vu venir ?

        Signaler
    2. Avatar
      Gonedamien38 - sam 18 Oct 25 à 16 h 06

      On va bien voir a 17 h
      si sulc est titu en 10, j'espère qu'il va enfin resplendir 
      J'adore karabec,  je suis fan de ce jeune et de ces centres et cpa 
      Allez fofana et satriano 
      A voir, mais si l'équipe se donne à fond, possible qu'on les explose
      ​​​​​​​allez l'ol !!

      Signaler
    3. Avatar
      Gonedamien38 - sam 18 Oct 25 à 16 h 07

      Equipe attendu mais abner a pas joué depuis bien longtemps et kluivert en dc, on va bien voir s'il a le niveau, espérons

      Signaler
      1. Bidibulle
        Bidibulle - sam 18 Oct 25 à 16 h 09

        Abner kluivert... j ai un peu peur

        Signaler
    4. RBV
      RBV - sam 18 Oct 25 à 16 h 19

      Nice va faire le match de sa vie, comme tous les ans contre nous…aux remplaçants de montrer qu’ils peuvent assurer quand le titulaires sont au repos…
      Nice c’est très faible, des blessés dans tous les sens…faut les enfoncer !

      Signaler
      1. DrNelson & Mister Bosz
        DrNelson & Mister Bosz - sam 18 Oct 25 à 16 h 28

        Perdre contre Nice, qui fait honte à la ligue 1 en coupe d'Europe, ce serait vraiment dur.

        J'espère qu'on va les exploser, qu'on soit débarrassés d'eux une bonne fois pour toutes en Europe.

        Signaler
    5. janot06
      janot06 - sam 18 Oct 25 à 16 h 29

      Pas rassuré du tout.
      On verra bien.

      Signaler
    6. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 18 Oct 25 à 16 h 30

      Salut,
      Et pas de Wendie ! 😜Mer..., ce sont les gones qui jouent, alors....
      ALLEZ L'OL , comme d'hab !!!💖et💙
      Bon match les gones !

      Signaler
    7. Avatar
      Gonedamien38 - sam 18 Oct 25 à 16 h 30

      Du même avis que le doc

      Signaler
    8. Avatar
      Olbra - sam 18 Oct 25 à 16 h 42

      C'est sûr que sans Niakhaté et Tagliafico notre secteur défensif gauche est affaibli.
      Ce sera difficile de montrer la même solidité défensive surtout vu qu'on part, au moins sur le papier, avec une compo plus offensive avec Sulc à la place de Tessman.
      La victoire passera sûrement par un attaque plus efficace, capable de convertir en but nos occasions, beaucoup plus que contre Toulouse.
      Bon match à nous!

      Signaler
    9. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 18 Oct 25 à 16 h 47

      Superbe IW de Coco par Sonny , la CLASSE !👍👏

      Son rêve : Gagner un titre avec nous.
      Il le mettrait juste dessous la Coupe du Monde ...

      Signaler
      1. DrNelson & Mister Bosz
        DrNelson & Mister Bosz - sam 18 Oct 25 à 16 h 52

        C'est ce que je me suis dit
        On sent son amour sincère du club et de la ville

        Signaler
    10. Avatar
      dandan - sam 18 Oct 25 à 16 h 49

      Bonjour à tous,
      Quelqu'un aurait il un lien pour voir le match ?

      Signaler
      1. Dragon2332
        Dragon2332 - sam 18 Oct 25 à 17 h 01

        Essaie footgratos avec un .ru

        Signaler
    11. Monark
      Monark - sam 18 Oct 25 à 16 h 53

      Ça permet d faire souffler trois pièces maîtresses, tout en ayant de la gueule sur le papier.🙏🏽🔴🔵

      Signaler
    12. Avatar
      Tigone - sam 18 Oct 25 à 16 h 55

      Quelqu'un a le lien?

      Signaler
    13. Avatar
      Gonedamien38 - sam 18 Oct 25 à 16 h 55

      Oui, belle itw, coco, sony, et sony goal ému après
      Mais ça fait plaisir de voir coco autant concerné

      Signaler
    14. Avatar
      leroilyon - sam 18 Oct 25 à 16 h 59

      Attention à Bard et Clauss, qui vont apporter du danger sur les côtés, faut pas qu'Abner et AMN partent trop à la pêche.

      Christophe Joss, Daniel Bravo, un duo 100% niçois, couper le son !

      Signaler
    15. Avatar
      normandgone - sam 18 Oct 25 à 17 h 00

      Bonjour

      Quelqu'un a un petit lien ?

      Bon match

      Signaler
    16. Toitoi
      Toitoi - sam 18 Oct 25 à 17 h 02

      Salut à tous ! Voici un lien : https://tinyurl.com/y9j8jypp.

      Signaler
      1. Avatar
        dandan - sam 18 Oct 25 à 17 h 02

        Merci !

        Signaler
      2. Avatar
        normandgone - sam 18 Oct 25 à 17 h 04

        Perso ça n'a pas marché, site bloqué, tu utilises un VPN ?

        Signaler
        1. Toitoi
          Toitoi - sam 18 Oct 25 à 17 h 14

          normandgone, je n'ai pas de vpn, mais j'ai retrouvé Ohquelbut : https://tinyurl.com/prbw4jum.

    17. Toitoi
      Toitoi - sam 18 Oct 25 à 17 h 03

      Les commentateurs n'en ont que pour Nice.

      Signaler
    18. Toitoi
      Toitoi - sam 18 Oct 25 à 17 h 05

      Et putain Melvin ! Evidemment par un ancien lyonnais !

      Signaler
    19. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 18 Oct 25 à 17 h 06

      Et MERDE !!!!!🤬
      BARD en plus !....Grrrrrr

      Signaler
    20. Avatar
      gOLdorak - sam 18 Oct 25 à 17 h 06

      Avec Kluivert en défense centrale, je pronostique un 3-0 pour Nice, mais j'espère me tromper.

      Signaler
    21. Avatar
      leroilyon - sam 18 Oct 25 à 17 h 06

      Pff mais tirer bordel!

      Signaler
    22. janot06
      janot06 - sam 18 Oct 25 à 17 h 06

      Bard, ancien lyonnais qui ouvre la marque, classique !
      Et on va courir après le score...

      Signaler
    23. OL-91
      OL-91 - sam 18 Oct 25 à 17 h 07

      Ils avaient pourtant prévenus qu'ils seraient pris dans le dos !

      Signaler
    24. cavegone
      cavegone - sam 18 Oct 25 à 17 h 07

      Maitland c’est pas possible il sait pas défendre !!!! 🤬

      Signaler
    25. Avatar
      zikos35 - sam 18 Oct 25 à 17 h 08

      Cetait peut-être pas l'idée du siècle de "préserver" nos seuls joueurs qui jouent au foot...

      Signaler
      1. cavegone
        cavegone - sam 18 Oct 25 à 17 h 09

        Vaut mieux perdre et les préserver que les peter pour plusieurs matchs.

        Signaler
    26. cavegone
      cavegone - sam 18 Oct 25 à 17 h 08

      Au moins on va arrêter de nous bassiner avec la première place….🙄
      Le match a une odeur de match déjà plié non ?

      Signaler
    27. gone69
      gone69 - sam 18 Oct 25 à 17 h 09

      Notre défense gruyère pfff

      Signaler
    28. Avatar
      zikos35 - sam 18 Oct 25 à 17 h 09

      Que Fonseca ne vienne pas nous réexpliquer que barisic il est barré par Kluivert...

      Signaler
      1. cavegone
        cavegone - sam 18 Oct 25 à 17 h 13

        Ha oui évidemment le mec que t’as jamais vu jouer est meilleur 🙄👎🏼👎🏼👎🏼

        J’aurais du m’y attendre ça changera jamais les comms pendant les matchs 🙄

        Signaler
        1. Avatar
          zikos35 - sam 18 Oct 25 à 17 h 16

          S'il n'est pas meilleur que Kluivert, alors Barisic n'a même pas sa place dans le groupe pro.

    29. cavegone
      cavegone - sam 18 Oct 25 à 17 h 11

      Kluivert c’est un jeune mais Maitland quoi…faut dévier le centre bordel ! Je suis sûr que le gars se dit même pas une seconde que le but est pour lui mais Mata lui aurait mis le pied.
      Aller vas en Turquie tiens !

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - sam 18 Oct 25 à 17 h 14

        Il m'énerve ce match, je l'ai déjà vu je crois.

        Signaler
    30. OL-91
      OL-91 - sam 18 Oct 25 à 17 h 13

      Cela a fait ricaner certains mais l'OL a toujours eu du mal les matches d'après-midi.

      Signaler
    31. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 18 Oct 25 à 17 h 14

      Et Bravo et son pote qui s'écoutent parler !
      Insupportable !

      Signaler
    32. gone69
      gone69 - sam 18 Oct 25 à 17 h 15

      On défend très mal attention de ne pas encaisser un autre but...

      Signaler
    33. OL-91
      OL-91 - sam 18 Oct 25 à 17 h 16

      L'essentiel serait-il de relancer Nice ?

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté
    Nice - OL : Moussa Niakhaté ratera ses premières minutes de la saison 16:30
    Nicolas Tagliafico au duel contre El Idrissy lors d'OL -Ajaccio
    Nice - OL : Niakhaté, Tagliafico et Tessmann préservés 16:01
    Nice - OL : dans ce match, et si la clé était la défense niçoise ? 15:10
    Samuel Umtiti (ex-OL) prépare sa reconversion au Paris FC 14:20
    Tanguy Ndombele avec l'équipe de France
    Nice - OL : Dante et Tanguy Ndombele dans le groupe niçois 13:30
    Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Fonseca explique sa gestion de Barišić et Gomes Rodríguez 12:40
    OL : latéral ou défenseur central, Hateboer évoque sa polyvalence 11:50
    Dominik Greif, gardien de l'OL
    OL : la grave blessure qui aurait pu coûter sa carrière à Dominik Greif 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL Lyonnes : Christiane Endler de retour en sélection chilienne 10:10
    Corentin Tolisso lors d'OL - Nice
    Nice - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 09:25
    Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
    De Nice à Paris, l'OL entame son marathon de 23 jours 08:40
    Tanner Tessmann lors d'OL - Besiktas
    Nice - OL : une interrogation pour Tanner Tessmann ? 08:00
    Tanner Tessmann, Martin Satriano et Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Angers
    Toutes les équipes de l'OL seront sur le front ce samedi 07:30
    Abner fêtant son premier but avec l'OL contre Le Havre
    OL : Abner de retour à Nice 17/10/25
    Hans Hateboer, défenseur de Rennes
    OL - Mercato : Hateboer débarque comme joker défensif 17/10/25
    Jule Brand (Allemagne) face à Kadidiatou Diani (France)
    OL Lyonnes : le contingent d'internationales s'agrandit 17/10/25
    Le parcage des supporters de l'OL à Lens
    Les supporters de l'OL encadrés à Nice 17/10/25
    John Textor avec son chapeau de cowboy lors d'OL - PSG
    OL : John Textor perd une première bataille juridique face à Iconic Sports 17/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut