Nice - OL : Niakhaté, Tagliafico et Tessmann préservés

Les trois internationaux rentrés les derniers à Lyon : Moussa Niakhaté, Nicolas Tagliafico et Tanner Tessmann, seront remplaçants contre Nice (17 heures). L'OL se présentera avec un 11 mixe.
Finalement, Paulo Fonseca a jugé qu'ils étaient trop justes. Jeudi, lorsqu'il a évoqué les cas de Moussa Niakhaté, Nicolas Tagliafico et Tanner Tessmann, le coach portugais se voulait prudent. Et à raison visiblement, puisqu'il a choisi de laisser les trois hommes sur le banc au coup d'envoi face à Nice (17 heures). Un choix qui s'explique par leur retour tardif à Lyon. Ils n'ont en effet eu qu'une seule séance cette semaine avec leurs partenaires après avoir joué mercredi en sélection.
Première titularisation en Ligue 1 pour Kluivert
Les "remplaçants naturels" des deux défenseurs vont donc les suppléer ce samedi, en l'occurence Ruben Kluivert et Abner. Le Brésilien a repris ces derniers jours l'entraînement collectif après sa blessure survenue mi-septembre. Il est tout de suite lancé dans le grand bain. Pour le Néerlandais, il s'agit de sa première titularisation en Ligue 1. À leurs côtés, nous retrouverons sans surprise Ainsley Maitland-Niles et Clinton Mata.
Pour compenser l'absence de Tessmann, le staff a décidé de reculer Corentin Tolisso d'un cran, avec Tyler Morton, dans le double-pivot. C'est le Tchèque Pavel Šulc, plutôt que Khalis Merah, qui évoluera comme meneur de jeu. Sur les ailes, Adam Karabec et Malick Fofana enchaînent, tout comme Martin Satriano, qui semblait monter en puissance avant la trêve.
Le 11 de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Abner - Morton, Tolisso (C) - Karabec, Šulc, Fofana - Satriano
si sulc est titu en 10, j'espère qu'il va enfin resplendir
J'adore karabec, je suis fan de ce jeune et de ces centres et cpa
Allez fofana et satriano
A voir, mais si l'équipe se donne à fond, possible qu'on les explose
allez l'ol !!
Equipe attendu mais abner a pas joué depuis bien longtemps et kluivert en dc, on va bien voir s'il a le niveau, espérons
Abner kluivert... j ai un peu peur
Nice va faire le match de sa vie, comme tous les ans contre nous…aux remplaçants de montrer qu’ils peuvent assurer quand le titulaires sont au repos…
Nice c’est très faible, des blessés dans tous les sens…faut les enfoncer !
Perdre contre Nice, qui fait honte à la ligue 1 en coupe d'Europe, ce serait vraiment dur.
J'espère qu'on va les exploser, qu'on soit débarrassés d'eux une bonne fois pour toutes en Europe.
Pas rassuré du tout.
On verra bien.
Et pas de Wendie ! 😜Mer..., ce sont les gones qui jouent, alors....
ALLEZ L'OL , comme d'hab !!!💖et💙
Bon match les gones !
Du même avis que le doc
C'est sûr que sans Niakhaté et Tagliafico notre secteur défensif gauche est affaibli.
Ce sera difficile de montrer la même solidité défensive surtout vu qu'on part, au moins sur le papier, avec une compo plus offensive avec Sulc à la place de Tessman.
La victoire passera sûrement par un attaque plus efficace, capable de convertir en but nos occasions, beaucoup plus que contre Toulouse.
Bon match à nous!
Superbe IW de Coco par Sonny , la CLASSE !👍👏
Son rêve : Gagner un titre avec nous.
Il le mettrait juste dessous la Coupe du Monde ...
C'est ce que je me suis dit
On sent son amour sincère du club et de la ville
Ça permet d faire souffler trois pièces maîtresses, tout en ayant de la gueule sur le papier.🙏🏽🔴🔵
Oui, belle itw, coco, sony, et sony goal ému après
Mais ça fait plaisir de voir coco autant concerné
Attention à Bard et Clauss, qui vont apporter du danger sur les côtés, faut pas qu'Abner et AMN partent trop à la pêche.
Christophe Joss, Daniel Bravo, un duo 100% niçois, couper le son !
Les commentateurs n'en ont que pour Nice.
Et putain Melvin ! Evidemment par un ancien lyonnais !
Et MERDE !!!!!🤬
BARD en plus !....Grrrrrr
Avec Kluivert en défense centrale, je pronostique un 3-0 pour Nice, mais j'espère me tromper.
Pff mais tirer bordel!
Bard, ancien lyonnais qui ouvre la marque, classique !
Et on va courir après le score...
Ils avaient pourtant prévenus qu'ils seraient pris dans le dos !
Maitland c’est pas possible il sait pas défendre !!!! 🤬
Cetait peut-être pas l'idée du siècle de "préserver" nos seuls joueurs qui jouent au foot...
Vaut mieux perdre et les préserver que les peter pour plusieurs matchs.
Au moins on va arrêter de nous bassiner avec la première place….🙄
Le match a une odeur de match déjà plié non ?
Notre défense gruyère pfff
Que Fonseca ne vienne pas nous réexpliquer que barisic il est barré par Kluivert...
Ha oui évidemment le mec que t’as jamais vu jouer est meilleur 🙄👎🏼👎🏼👎🏼
J’aurais du m’y attendre ça changera jamais les comms pendant les matchs 🙄
S'il n'est pas meilleur que Kluivert, alors Barisic n'a même pas sa place dans le groupe pro.
Kluivert c’est un jeune mais Maitland quoi…faut dévier le centre bordel ! Je suis sûr que le gars se dit même pas une seconde que le but est pour lui mais Mata lui aurait mis le pied.
Aller vas en Turquie tiens !
Il m'énerve ce match, je l'ai déjà vu je crois.
Cela a fait ricaner certains mais l'OL a toujours eu du mal les matches d'après-midi.
Et Bravo et son pote qui s'écoutent parler !
Insupportable !
On défend très mal attention de ne pas encaisser un autre but...
L'essentiel serait-il de relancer Nice ?