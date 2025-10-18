Nice - OL : Niakhaté, Tagliafico et Tessmann préservés

Les trois internationaux rentrés les derniers à Lyon : Moussa Niakhaté, Nicolas Tagliafico et Tanner Tessmann, seront remplaçants contre Nice (17 heures). L'OL se présentera avec un 11 mixe.

Finalement, Paulo Fonseca a jugé qu'ils étaient trop justes. Jeudi, lorsqu'il a évoqué les cas de Moussa Niakhaté, Nicolas Tagliafico et Tanner Tessmann, le coach portugais se voulait prudent. Et à raison visiblement, puisqu'il a choisi de laisser les trois hommes sur le banc au coup d'envoi face à Nice (17 heures). Un choix qui s'explique par leur retour tardif à Lyon. Ils n'ont en effet eu qu'une seule séance cette semaine avec leurs partenaires après avoir joué mercredi en sélection.

Première titularisation en Ligue 1 pour Kluivert

Les "remplaçants naturels" des deux défenseurs vont donc les suppléer ce samedi, en l'occurence Ruben Kluivert et Abner. Le Brésilien a repris ces derniers jours l'entraînement collectif après sa blessure survenue mi-septembre. Il est tout de suite lancé dans le grand bain. Pour le Néerlandais, il s'agit de sa première titularisation en Ligue 1. À leurs côtés, nous retrouverons sans surprise Ainsley Maitland-Niles et Clinton Mata.

Pour compenser l'absence de Tessmann, le staff a décidé de reculer Corentin Tolisso d'un cran, avec Tyler Morton, dans le double-pivot. C'est le Tchèque Pavel Šulc, plutôt que Khalis Merah, qui évoluera comme meneur de jeu. Sur les ailes, Adam Karabec et Malick Fofana enchaînent, tout comme Martin Satriano, qui semblait monter en puissance avant la trêve.

Le 11 de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Abner - Morton, Tolisso (C) - Karabec, Šulc, Fofana - Satriano