Forcément mécontent de la première période de ses joueuses face à la Juventus (3-3), Jonatan Giráldez a pointé ce qui n'allait pas après la rencontre. Il a aussi apprécié la réaction de son équipe.
Il s'en est fallu de pas grand-chose pour que la rencontre entre la Juventus Turin et l'OL Lyonnes verse dans l'irrationnel. À une position illicite de Jule Brand près, les joueuses de Jonatan Giráldez auraient réalisé une remontée folle pour l'emporter 4-3 à l'extérieur. Elles se contenteront du 3-3 après avoir été menées 3 à 0 jusqu'à l'heure de jeu. Une partie qui a souligné des carences sur certains aspects du jeu chez les Fenottes.
Battues sur trois attaques rapides des Italiennes, elles étaient pourtant prévenues. "Ce n'était pas une surprise, on savait de quoi elles étaient capables. C'est une très bonne équipe défensivement et sur les phases de transition. Notre positionnement offensif en première période n'était pas bon, a regretté l'entraîneur espagnol. Nous avions les espaces pour jouer à l'intérieur, notamment derrière leur ligne de milieux de terrain, mais nous n'avons pas réussi à trouver Lily (Yohannes) ou Melchie (Dumornay)."
Les transitions, un défaut déjà perçu chez les Fenottes
Les Lyonnaises avaient certes remporté leurs dix rencontres en 2025-2026, mais elles avaient déjà montré des faiblesses sur les contres, avec quelques buts concédés de cette manière. "Nous avons joué plusieurs fois ce genre de match et nous savons que nous aimons beaucoup jouer face à ce type d'adversaire. De plus, avec Lindsey (Horan), nous devrions être capables de les attirer si nous trouvons des espaces entre les lignes. Nous avons parfois trouvé des espaces, mais d'autres fois, la transmission était mauvaise, déplorait le coach de 33 ans. Il fallait passer par d'autres voies pour les trouver en jouant un peu plus sur les extérieurs."
À la mi-temps, Jonatan Giráldez a effectué des premiers changements. Des ajustements qui ont été payants. "Lorsqu'on perdait la balle, on souffrait sur les transitions. Elles ont eu trois grosses occasions et marqué à trois reprises. C'est pourquoi nous avons essayé de changer de dispositif tactique afin de mieux attaquer, sachant qu'il fallait remonter ces trois buts, a-t-il expliqué. Je n'ai pas aimé ce qui s'est passé avant la pause, mais c'est le début de saison, c'est le moment d'avoir ce type d'opposition."
Giráldez retient la réaction en deuxième période
Car finalement, c'est ce que l'on peut retenir de cette affiche, c'est la force de caractère de l'OL Lyonnes pour revenir à la marque. "Je suis très content de notre réaction et de la façon dont nous avons abordé le deuxième acte. C'est comme ça que nous devons jouer, a insisté l'ancien technicien barcelonais. Nous le savons déjà et je pense que ce sera une très bonne leçon pour l'avenir."
Qualifiées pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions, les Rhodaniennes vont maintenant s'atteler à viser l'une des quatre premières places pour aller en quarts de finale. En attendant, il faut enchaîner avec la réception de Strasbourg* samedi à 21 heures.
**Vous pouvez profiter d'un tarif préférentiel avec le code OLETLY pour assister à cette rencontre en cliquant sur ce lien.
L'analyse est plutôt bonne. Yohannes et Heaps n'ont pas assez d'impact défensif dans ce type de matchs, surtout, elles sont bien trop peu mobiles pour gérer les transitions. On parle de l'absence de Damaris, c'est étonnant que son statut ait changé de la sorte, mais c'est également une joueuse peu mobile, je ne sais pas si elle aurait été bien utile dans ce match. La saison dernière, on bénéficiait surtout de Gilles qui a une bonne pointe de vitesse et couvrait les errements des autres. Cette saison, ce n'est plus le cas avec Engen, plus solide à la relance mais moins dans l'impact. L'un des rares matchs ou Vanessa a failli, c'était Arsenal, on a vu le résultat...
La rentrée de Shrader est essentielle. Elle ne fera pas tout bien, mais elle récupérera des ballons, et met l'impact que Heaps et Yohannes ne mettent pas. Yohannes est jeune, elle a le temps de se développer, par contre Heaps... Son manque de vitesse est rédhibitoire. Dans un gros match, il faut que Shrader joue avec elle pour couvrir. Et hier, sur la tête d'Heaps sur la barre, Ada et Diani sont absolument seules dans l'axe. En ajustant, c'est un but garantit.
Damaris, aucun intérêt. Non, Yohannes aurait dû redescendre. Dans une moindre mesure, Dumornay et les ailières aussi. Heaps était seule face à un milieu très dense. Injouable. Heaps met autant de puissance que Shrader. Il ne faut juste pas la laisser seule contre une équipe en 4-5-1... Shrader est plus convaincante que Yohannes dans un double pivot avec Heaps. C'est la meilleure configuration pour avoir un jeu actif au milieu.
Gilles n'était pas très rapide (même vitesse que Sombath), mais elle était plus vigilante et plus forte en défense. Gilles et Carpenter n'ont pas été remplacées à niveau égal. Il faudra faire avec.
Nous sommes nombreux à partager nos analyses.
Elles se rejoignent toutes, et Giráldez pense aussi comme nous...
Donc je suis confiant quand il dit : "Je suis très content de notre réaction et de la façon dont nous avons abordé le deuxième acte. C'est comme ça que nous devons jouer. Nous le savons déjà et je pense que ce sera une très bonne leçon pour l'avenir." ... parce que c'est un homme d'action, donc il fera travailler les Fenottes dans ce sens.
Ce coach est jeune, il n'a pas eu accès en direct à la culture historique du calcio, sinon il ne se serait pas fourvoyé dans son onze de départ... ce n'est que mon avis, sans plus 😇