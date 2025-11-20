Forcément mécontent de la première période de ses joueuses face à la Juventus (3-3), Jonatan Giráldez a pointé ce qui n'allait pas après la rencontre. Il a aussi apprécié la réaction de son équipe.

Il s'en est fallu de pas grand-chose pour que la rencontre entre la Juventus Turin et l'OL Lyonnes verse dans l'irrationnel. À une position illicite de Jule Brand près, les joueuses de Jonatan Giráldez auraient réalisé une remontée folle pour l'emporter 4-3 à l'extérieur. Elles se contenteront du 3-3 après avoir été menées 3 à 0 jusqu'à l'heure de jeu. Une partie qui a souligné des carences sur certains aspects du jeu chez les Fenottes.

Battues sur trois attaques rapides des Italiennes, elles étaient pourtant prévenues. "Ce n'était pas une surprise, on savait de quoi elles étaient capables. C'est une très bonne équipe défensivement et sur les phases de transition. Notre positionnement offensif en première période n'était pas bon, a regretté l'entraîneur espagnol. Nous avions les espaces pour jouer à l'intérieur, notamment derrière leur ligne de milieux de terrain, mais nous n'avons pas réussi à trouver Lily (Yohannes) ou Melchie (Dumornay)."

Les transitions, un défaut déjà perçu chez les Fenottes

Les Lyonnaises avaient certes remporté leurs dix rencontres en 2025-2026, mais elles avaient déjà montré des faiblesses sur les contres, avec quelques buts concédés de cette manière. "Nous avons joué plusieurs fois ce genre de match et nous savons que nous aimons beaucoup jouer face à ce type d'adversaire. De plus, avec Lindsey (Horan), nous devrions être capables de les attirer si nous trouvons des espaces entre les lignes. Nous avons parfois trouvé des espaces, mais d'autres fois, la transmission était mauvaise, déplorait le coach de 33 ans. Il fallait passer par d'autres voies pour les trouver en jouant un peu plus sur les extérieurs."

À la mi-temps, Jonatan Giráldez a effectué des premiers changements. Des ajustements qui ont été payants. "Lorsqu'on perdait la balle, on souffrait sur les transitions. Elles ont eu trois grosses occasions et marqué à trois reprises. C'est pourquoi nous avons essayé de changer de dispositif tactique afin de mieux attaquer, sachant qu'il fallait remonter ces trois buts, a-t-il expliqué. Je n'ai pas aimé ce qui s'est passé avant la pause, mais c'est le début de saison, c'est le moment d'avoir ce type d'opposition."

Giráldez retient la réaction en deuxième période

Car finalement, c'est ce que l'on peut retenir de cette affiche, c'est la force de caractère de l'OL Lyonnes pour revenir à la marque. "Je suis très content de notre réaction et de la façon dont nous avons abordé le deuxième acte. C'est comme ça que nous devons jouer, a insisté l'ancien technicien barcelonais. Nous le savons déjà et je pense que ce sera une très bonne leçon pour l'avenir."

Qualifiées pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions, les Rhodaniennes vont maintenant s'atteler à viser l'une des quatre premières places pour aller en quarts de finale. En attendant, il faut enchaîner avec la réception de Strasbourg* samedi à 21 heures.

