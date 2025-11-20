Actualités
Face à la Juventus, l'OL Lyonnes était pourtant prévenu

  • par Gwendal Chabas

    • Revenu de très loin face à la Juventus mercredi (3-3), l'OL Lyonnes a payé ses errements sur les transitions adverses. Une chose que le staff avait pourtant repérée.

    Pour la première fois de l'exercice 2025-2026, l'OL Lyonnes n'a pas gagné. Et le couperet de la défaite est vraiment passé tout près, avec un 3-0 net après les 45 premières minutes en faveur de la Juventus Turin. Au-delà de recevoir une leçon de réalisme (trois frappes cadrées, toutes au fond des filets), les Rhodaniennes ont payé très cher leur attentisme dans un secteur de jeu clairement identifié.

    Létales à la récupération du ballon, les Turinoises ont fait très mal à leur adversaire dans ce domaine. "Ce n'était pas une surprise, on savait de quoi elles étaient capables. C'est une très bonne équipe défensivement et sur les phases de transition, rappelait Jonatan Giráldez. Notre positionnement offensif en première période n'était pas bon. Nous avions les espaces pour jouer à l'intérieur, notamment derrière leur ligne de milieux de terrain, mais nous n'avons pas réussi à trouver Lily (Yohannes) ou Melchie (Dumornay)."

    L'entraîneur avait alerté sur ce point avant le match

    Le message a-t-il été bien transmis ? Car Korbin Shrader a confié que les Fenottes avaient été "surprises par la manière de jouer (des Italiennes). On doit être meilleures, surtout lors du premier acte, pour faire en sorte que des concurrents comme la Juventus ne puissent pas nous surprendre, a insisté la milieu de terrain américaine. Nous connaissons notre style et notre valeur, et je pense que ça ne peut qu'aller de mieux en mieux à partir de maintenant."

    Pourtant, l'entraîneur espagnol avait déjà mis l'accent sur ce sujet précis en amont de la partie. "C'est une équipe qui travaille bien les transitions offensives comme elles ont pu le faire contre l’Atlético de Madrid (2-1). Elles ont un bloc défensif compact qui rend les opportunités difficiles", avait-il analysé mardi, au cours de la conférence de presse.

    Possession stérile et passivité défensive

    Sauf que sa formation est tombée dans le piège à cause d'un repli défensif défaillant, de beaucoup de passivité et d'une possession (75 %) trop stérile. Il fallait donc régler des choses en rentrant aux vestiaires. "On a raté notre première période. C'était important de revenir en seconde et on est très contentes d'avoir réussi à le faire. À la mi-temps, le coach nous a demandé de rester concentrées, d'avoir conscience qu'on pouvait gagner, et qu'on avait besoin de faire un résultat ici", a raconté Tabitha Chawinga, qui a ramené l'espoir avec sa réalisation (3-1, 60e).

    En faisant entrer Alice Sombath et Korbin Shrader à la place de Tarciane et Lily Yohannes à la 46e, Jonatan Giráldez a appuyé sur les bons boutons. Globalement, les entrantes ont eu un impact très positif sur la suite. "Lorsqu'on perdait la balle, on souffrait sur les contres. Elles ont eu trois grosses occasions et marqué à trois reprises. C'est pourquoi nous avons essayé de changer de dispositif tactique afin de mieux attaquer, sachant qu'il fallait remonter ces trois buts, a-t-il détaillé. Je n'ai pas aimé ce qui s'est passé avant la pause, mais c'est le début de saison, c'est le moment d'avoir ce type de match."

    Un avertissement pour la suite

    L'avertissement a porté ses fruits, l'OL Lyonnes revenant à 3-3 à la 90e minute. Et il aurait pu l'emporter sans le hors-jeu de Jule Brand dans les ultimes instants. "Je suis très content de notre réaction et de la façon dont nous avons abordé le deuxième acte. C'est comme ça que nous devons jouer, a martelé le coach de 33 ans. Nous le savons déjà et je pense que ce sera une très bonne leçon pour l'avenir." Un petit dérapage dont il faudra effectivement tirer des conclusions pour la suite, dans cette quête de la convoitée Ligue des champions.

    Laisser un commentaire

