Ligue 1 : sans surprise, l'OL est plus à l'aise à domicile

Après 12 journées, l'OL a joué autant de fois à domicile qu'à l'extérieur. Avec de meilleurs résultats dans son antre de Décines. Ce qui semble logique.

Nous avons déjà dépassé le tiers du championnat. Avant le retour de la Ligue 1 ce week-end, chaque équipe a disputé 12 rencontres, ce qui nous donne déjà un bon aperçu des forces en présence cette saison dans l'élite française. D'ailleurs, la LFP a publié un tableau dressant le comparatif pour chaque formation entre les affiches à domicile et à l'extérieur.

12 points sur 18 récoltés à domicile

Pour l'OL, la conclusion est finalement en accord avec sa 7e place actuel (20 unités). À savoir qu'il a plutôt assuré à domicile, même s'il a laissé des plumes (67 % des 18 points distribués pris). Il affiche un bilan de quatre succès pour deux revers dans son stade de Décines, dont le dernier très frustrant dans les ultimes minutes face au PSG (2-3).

À l'extérieur, c'est très équilibré, notamment en raison des deux matchs nuls sur la pelouse du Paris FC (3-3) et de Brest (2-2) dans des circonstances peu habituelles. Au total, l'Olympique lyonnais a glané 8 unités sur 18 possibles (44 %). Une statistique qui lui permet d'être 4e de ce classement particulier. Lors de leurs voyages, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont soufflé le chaud et le froid, à l'image des déplacements à Lens (0-1), Lille (0-1) et de celui à Nice (3-2).