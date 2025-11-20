Actualités
Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l’OM (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue 1 : sans surprise, l'OL est plus à l'aise à domicile

  • par Gwendal Chabas

    • Après 12 journées, l'OL a joué autant de fois à domicile qu'à l'extérieur. Avec de meilleurs résultats dans son antre de Décines. Ce qui semble logique.

    Nous avons déjà dépassé le tiers du championnat. Avant le retour de la Ligue 1 ce week-end, chaque équipe a disputé 12 rencontres, ce qui nous donne déjà un bon aperçu des forces en présence cette saison dans l'élite française. D'ailleurs, la LFP a publié un tableau dressant le comparatif pour chaque formation entre les affiches à domicile et à l'extérieur.

    12 points sur 18 récoltés à domicile

    Pour l'OL, la conclusion est finalement en accord avec sa 7e place actuel (20 unités). À savoir qu'il a plutôt assuré à domicile, même s'il a laissé des plumes (67 % des 18 points distribués pris). Il affiche un bilan de quatre succès pour deux revers dans son stade de Décines, dont le dernier très frustrant dans les ultimes minutes face au PSG (2-3).

    À l'extérieur, c'est très équilibré, notamment en raison des deux matchs nuls sur la pelouse du Paris FC (3-3) et de Brest (2-2) dans des circonstances peu habituelles. Au total, l'Olympique lyonnais a glané 8 unités sur 18 possibles (44 %). Une statistique qui lui permet d'être 4e de ce classement particulier. Lors de leurs voyages, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont soufflé le chaud et le froid, à l'image des déplacements à Lens (0-1), Lille (0-1) et de celui à Nice (3-2).

    à lire également
    Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
    Juventus - OL Lyonnes : Chawinga et Yohannes seuls changements

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    OL Lyonnes - Strasbourg : profitez d'un tarif préférentiel pour assister au match 18/11/25
    Face à la Juventus, l'OL Lyonnes était pourtant prévenu 08:40
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    Ligue 1 : sans surprise, l'OL est plus à l'aise à domicile 08:00
    Tabitha Chawinga (OL Lyonnes)
    L'OL Lyonnes qualifié pour les barrages de la Ligue des champions 07:30
    Selma Bacha lors de Juventus - OL Lyonnes
    Mené 3-0, l'OL Lyonnes limite la casse contre la Juventus 19/11/25
    Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
    Juventus - OL Lyonnes : Chawinga et Yohannes seuls changements 19/11/25
    Logo de la Fédération Française de football
    OL Lyonnes : quatre Fenottes pour un stage avec l’équipe de France U17 19/11/25
    L'équipe de l'OL Légendes présente à Colombier-Saugnieu
    OL Légendes : un beau casting pour le match contre Parme 19/11/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté en discussion avec l'arbitre lors de Real Betis - OL
    OL : une trêve aux temps de jeu assez bien gérés 19/11/25
    Damaris Egurrola avec les Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2023
    OL Lyonnes : Damaris retenue avec les Pays-Bas pour la trêve 19/11/25
    Mariano Diaz, ancien attaquant de l'OL
    Passé du Real Madrid à l’OL, Mariano Diaz conseille Endrick 19/11/25
    Les supporters de l'OL dans la fan zone de Décines
    OL : l'audience de l’agression de la supportrice dans la fan zone encore reportée 19/11/25
    Tanner Tessmann, milieu des Etats-Unis
    OL : Tessmann et Merah buteurs dans les derniers matchs internationaux 19/11/25
    OL - PSG le dimanche 9 novembre 2025
    Après les polémiques contre le PSG, l’OL a pu tester la VAR 19/11/25
    La joie de Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico lors d'OL - Reims
    OL : Tagliafico a déjà fait son retour à l’entraînement 19/11/25
    Rémi Himbert buteur avec l'équipe de France U18
    Coupe du monde U17 : retour prématuré à l'OL pour Himbert et Gomes Rodriguez 19/11/25
    Les joueurs de l'OL après le but d'Ainsley Maitland-Niles contre le PSG
    Ligue 1 : après avoir passé "le plus difficile", l’OL veut emmagasiner au maximum 19/11/25
    Pavel Sulc, joueur offensif de l'OL
    Auxerre - OL : Šulc se sent d’attaque 19/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut