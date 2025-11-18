Actualités
OL - Ligue 1 : Tagliafico aussi réclame une rencontre avec les arbitres

  • par Gwendal Chabas

    • Expulsé contre le PSG, Nicolas Tagliafico se range derrière Corentin Tolisso. Comme son coéquipier, le défenseur souhaite un échange général avec les arbitres.

    Sans mettre une pression inutile à Thomas Léonard, à ses assistants et à la Var, on se doute que l'OL sera très attentif à l'arbitrage de la partie à venir face à Auxerre. Après le revers contre le PSG le 9 novembre (2-3), la prestation de Benoit Bastien et de ses collègues arbitres a du mal à être digérée. Mais il faut à présent passer à autre chose, ce que tenteront de faire les Lyonnais dimanche à l'Abbé-Deschamps.

    Avant la 13e journée de Ligue 1, Nicolas Tagliafico s'est livré sur ce sujet dans AS. Il est revenu sur cette affiche face aux Parisiens, allant dans le sens de son coéquipier, Corentin Tolisso. Ce dernier appelle à une réunion avec les instances et les différents acteurs du jeu. "C'était une combinaison de plusieurs facteurs, pas seulement lors de ce match, mais tout au long du championnat. Nous nous sommes sentis un peu désavantagés, et nous ne sommes pas les seuls à le constater. Nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à discuter avec les équipes arbitrales : les prises de décision, l'assistance vidéo à l'arbitrage, etc", détaillait l'Argentin.

    "On doit être autocritiques"

    Malgré tout, le latéral gauche n'en oublie pas les erreurs commises également par lui et ses coéquipiers. À titre personnel, il a été exclu dans le temps additionnel après avoir plusieurs fois frôlés le deuxième avertissement. On peut aussi souligner qu'avant la faute de Vitinha sur Tanner Tessmann, l'Américain aurait pu libérer son ballon bien plus tôt. Ce qui aurait potentiellement évité le deuxième but "Nous devons aussi être autocritiques et reconnaître que nous avons le sentiment de bien jouer actuellement, mais que nous devons encore progresser. Nous avons moins de joueurs que la saison dernière, et peut-être un peu moins de qualité aussi", a reconnu Tagliafico.

    Des axes de progression qui, s'ils sont comblés par les Rhodaniens, peuvent leur permettre d'espérer lutter pour les places européennes. Pour l'heure, l'OL se classe 7e, à égalité avec Lille et Monaco, 5e et 6e. Mais il n'a plus gagné depuis le 26 octobre face à Strasbourg (2-1). Une série de quatre sorties sans succès toutes compétitions confondues qu'il veut arrêter en Bourgogne le week-end prochain.

    Le trophée de la Coupe de France
    Coupe de France : l'OL connaîtra prochainement son adversaire

    OL - Ligue 1 : Tagliafico aussi réclame une rencontre avec les arbitres
